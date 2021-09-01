"Озаботились, что мы чуть ли не Прибалтику отрежем". Лукашенко развеял мифы об учениях "Запад-2021"

1 сентября, Бобруйск /Корр. БЕЛТА/. Белорусско-российские учения "Запад-2021" проводятся исключительно для тренировки и слаживания собственных вооруженных сил. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я пережил много таких учений. Я хорошо знаю изнутри все это. Мы проводим учения, чтобы обучать, тренировать свои Вооруженные Силы на случай, если не дай бог", - подчеркнул белорусский лидер.

Он отметил, что на этом направлении Беларусь и Россия действуют вместе. "Поэтому мы вместе должны учиться", - сказал Президент.

По его словам, на территории двух стран от Калининграда до Владивостока будет задействовано большое количество войск. "Мы посмотрим, насколько слажены вооруженные силы России и Беларуси", - сказал он.

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