Парламентарии Национального собрания восьмого созыва получат обновленный нагрудный знак

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко 24 ноября подписал указ №438 "Об основании нагрудного знака депутата Палаты представителей, члена Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Президента.

Обновленный нагрудный знак разработан с учетом законов и правил геральдики при участии депутатов и сенаторов.

Для соблюдения традиций парламентаризма в качестве основы нагрудного знака сохранено изображение государственного флага. Прежняя надпись "Парламент Республики Беларусь" заменена на "Парламент Беларуси" - так она лучше читается. Кроме того, концентрические рельефные лучи, выходящие из верхнего левого угла, заменены плавным переливом эмали с темного на более светлый тон красного и зеленого цветов.

Нагрудный знак нового образца планируется начать выдавать парламентариям следующего, восьмого, созыва.-0-