Павел Муравейко назначен первым заместителем госсекретаря Совета безопасности Беларуси

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Павел Муравейко назначен первым заместителем государственного секретаря Совета безопасности Республики Беларусь. Соответствующее кадровое решение принял сегодня глава государства Александр Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

До настоящего времени Павел Муравейко занимал пост заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларуси - начальника главного оперативного управления.

Обращаясь к Павлу Муравейко, Александр Лукашенко отметил, что придется осуществлять серьезный контроль за деятельностью армии: "Кому, как не вам, знать, что происходит в войсках. Но тут уже вы не должны в обнимку ходить с теми, кто вас рекомендовал. Вы уже - человек Президента, и вы моими глазами должны смотреть на Вооруженные Силы. Не только на армию. Поэтому вчера они вас рекомендовали, а завтра они должны понимать, что вы должны быть объективным человеком по отношению к Вооруженным Силам".

Президент также высказался насчет актуальной ныне военной тематики. Он убежден, что никакой горячей войны не будет. Тем не менее людям необходимо сообщать о складывающейся обстановке. "Чтобы потом, если вдруг что-то случится, народ нам скажет: а где ж вы были, почему нам не говорили? Поэтому я даже, анализируя свои шаги и поступки, часто думаю: может быть, мы излишне людям об этом говорим? А как не говорить, если вокруг такая ситуация складывается?" - отметил он.-0-