Павел Ткач согласован на должность первого замминистра связи и информатизации

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко согласовал назначение Павла Ткача первым заместителем министра связи и информатизации, передает корреспондент БЕЛТА.

До настоящего времени Павел Ткач был заместителем директора Департамента информационных технологий Евразийской экономической комиссии.

Глава государства также согласовал сегодня назначение бывшего министра архитектуры и строительства Дмитрия Микуленка на должность первого заместителя председателя Минского горисполкома, генерального директора "Могилевоблдорстроя" Сергея Маслова - заместителем председателя Могилевского облисполкома, председателя Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Николая Дедкова - управляющим делами Могилевского облисполкома.-0-