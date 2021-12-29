Переговоры Лукашенко и Путина в Санкт-Петербурге завершились, дальше - хоккей

29 декабря, Санкт-Петербург /Корр. БЕЛТА/. Переговоры Лукашенко и Путина в Санкт-Петербурге завершились. Теперь главы государств намерены провести хоккейный матч. Об этом информирует Telegram-канал "Пул Первого", сообщает БЕЛТА.

Ресурс также информирует, что Александр Лукашенко и Владимир Путин наградят известных хоккеистов Валерия Каменского, Алексея Касатонова и Александра Якушева.

Как сообщалось БЕЛТА, Александр Лукашенко и Владимир Путин провели встречу в Константиновском дворце в Стрельне. Переговоры довольно продолжительное время шли в формате "один на один" в рабочем кабинете, а затем лидеры стран сделали заявления для прессы. Речь шла о развитии сотрудничества по линии Союзного государства, в том числе углублении кооперации, взаимодействия в оборонном и военно-промышленном комплексе. Александр Лукашенко поблагодарил своего российского коллегу за поддержку в сложный санкционный период.

Накануне в Санкт-Петербурге Президент Беларуси принял участие в неформальном саммите глав государств СНГ. На встрече с Владимиром Путиным он положительно оценил итоги этой многосторонней встречи, отметив, что это мероприятие было добрым и теплым. "Очень большой крен (я уже человек опытный в этом плане) произошел в сторону нашего единения - вместе решать вопросы", - отметил белорусский лидер.-0-