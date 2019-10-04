Переговоры Лукашенко и Зеленского продолжаются уже два часа

4 октября, Житомир /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Переговоры президентов Беларуси и Украины Александра Лукашенко и Владимира Зеленского в узком составе продолжаются уже два часа, передает корреспондент БЕЛТА.

Встреча глав государств проходит в здании Житомирской областной государственной администрации.

Утром в аэропорту Житомира главу белорусского государства Президент Украины встретил лично. Президенты тепло приветствовали друг друга, а также присутствовавших в аэропорту представителей делегаций. Главы государств направились на переговоры на одном автомобиле.

"Все, о чем мы договоримся, будет исполняться. Хочу заверить, что мы свято будем исполнять наши договоренности", - сказал глава белорусского государства в начале переговоров с украинским коллегой.

Далее переговоры продолжатся в расширенном составе с участием членов делегаций. Затем президентов ждут на пленарном заседании II Форума регионов Беларуси и Украины.-0-