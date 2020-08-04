Перемены должны приносить пользу стране - Лукашенко

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перемены должны приносить пользу стране, укрепляя ее, а не разрушая. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

"Осуществляя "перамены", нужно идти от людей и станка. Перемены должны приносить пользу стране, укрепляя ее, а не разрушая. Белорусский путь реформ - это терпеливое, вдумчивое совершенствование того производства, которое создано в нашей стране и основано на собственных сырьевой базе, науке и компетенциях. Надо заниматься тем, что ты умеешь делать прежде всего", - сказал Александр Лукашенко.

Белорусский лидер подчеркнул, что призыв "альтернативщиков" осуществить "перамены" через возврат к лихим 90-м и вернуть Конституцию 1994 года - это подарок криминалу и криминальному бизнесу. "Поэтому никакого возврата в лихие 90-е быть не может. Это будет "хорошим", мутным условием для проведения тех "реформ", о которых сегодня талдычат наши "альтернативщики". Вернув Конституцию 1994 года, мы возродим безвластие, обезличим ответственность кадров. Тем, кто стоит за этими заявлениями, нужна неразбериха в стране, чтобы "распилить", порезать госсобственность, государственные предприятия и "прихватизировать", как раньше говорили, их. Ввести частную собственность на землю и лишить народ того, на чем он стоял, стоит всегда и стоять будет", - отметил Президент.

Александр Лукашенко добавил, что реформы - это не кампания, а процесс, порой тяжелый и болезненный. "Не зря в народе говорят: "Не приведи Господь жить в период реформ и перемен". Но если не осуществлять перемены, они пройдут без нас и мимо нас. Поэтому, держа руку на пульсе, нужно вовремя заметить стремление общества к реальным переменам и отреагировать. Путь "разрушить до основания, а затем…" - не наш путь. Лимиты революций и разрушений белорусский народ исчерпал в прошлом веке", - заявил белорусский лидер.-0-