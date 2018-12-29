"Переписывали раз пять" - пресс-секретарь Лукашенко о подготовке новогоднего обращения

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт в эфире вечернего шоу "Макаенка, 9" на телеканале "Беларусь 1" рассказала об особенностях подготовки новогоднего обращения главы государства, сообщает БЕЛТА.

"Для меня лично запись новогоднего обращения Президента - это, наверное, одно из самых сложных мероприятий в году, очень ответственное. Вы понимаете - охват стопроцентный, внимание страны стопроцентное, поэтому ответственность огромная", - подчеркнула Наталья Эйсмонт.

По ее словам, по состоянию на 29 декабря новогоднее обращение Президента не записано, работа над ним еще продолжается. Планируется, что оно будет записываться 30 декабря.

"Мы в Администрации Президента нашей рабочей группой переписывали его уже, наверное, раз пять. На данный момент оно находится у главы государства. Глава государства, безусловно, его тоже глубоко анализирует, где-то дошлифовывает. После, как это происходит обычно, оно к нам вернется. Не исключено, что мы будем еще над ним работать, может быть, не над одной версией. Нюансов в этом деле не бывает", - заметила пресс-секретарь.-0-