Переработчики сельхозпродукции при закупке сырья должны ориентироваться на рыночные цены - Лукашенко

31 августа, Смолевичский район /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Переработчики сельхозпродукции при закупке сырья должны ориентироваться на рыночные цены и не наживаться на производителях. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время рабочей поездки в Смолевичский район Минской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Была затронута тема сдачи молока на переработку. Порой есть нарекания, что реализовать продукцию через биржу было бы выгоднее - там цена может быть на 15% выше. С другой стороны, есть плюсы в партнерских отношениях с конкретным производителем.

"Разбирайтесь. Есть нюансы - партнеры и так далее. Но прелесть наша в том, что и ты (производитель. - Прим. БЕЛТА), и партнер (переработчик. - Прим. БЕЛТА) в одних руках", - отметил Президент. При этом речь идет не только о переработчиках в госсобственности, а в целом о справедливых условиях работы на рынке для всех предприятий.

"Они должны понимать, что надо цену (если она растет на рынке) и крестьянам давать выше. Я не хочу, чтобы переработчики по-прежнему наживались за счет крестьян", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-