Перераспределение полномочий и поправки в Конституцию. Лукашенко проведет ряд важных мероприятий

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил в ближайшее время провести несколько важных мероприятий по актуальным вопросам. Соответствующие задачи глава государства обозначил сегодня на совещании с руководством Совета Министров, сообщает БЕЛТА.

Во Дворце Независимости сегодня обсуждали вопросы социальной направленности, и Президент поручил организовать через неделю аналогичное совещание, но уже по линии Администрации Президента. "По линии Администрации Президента у нас очень много накопилось вопросов - политических, идеологических, кадровых. Тем более скоро референдум, есть о чем поговорить. Поэтому нужно парламентариям и Администрации, да и правительству подключиться, собрать 5-6 вопросов (надо - два заседания проведем) и их рассмотреть, согласовать, если нужно. Поэтому сделайте это", - поставил задачу Александр Лукашенко.

В числе важных тем предстоящего мероприятия Президент назвал вопрос перераспределения полномочий. "Заглох вопрос. Сделали несколько шагов и успокоились. Передача полномочий Президента правительству, местным органам власти и так далее, о чем мы говорили, чтобы, не нарушая Конституцию, это сделать", - сказал глава государства.

В ближайшее время Президент также планирует обсудить проект обновленной Конституции на встрече с Конституционной комиссией. "С комиссией я хочу встретиться после того, как они закончили у себя обсуждение. А дальше создадим, я думаю, конкретную небольшую группу, которая будет профессионально дорабатывать по нашему поручению проект Конституции. Поэтому и его надо будет обсуждать - как дальше будем в этом плане работать", - отметил Александр Лукашенко.

Возможно, заседание Конституционной комиссии с участием главы государства пройдет уже на следующей неделе. Президент поручил ответственным лицам серьезно подготовиться к этому мероприятию, особенно в части передачи полномочий. "Не то что вот, мы не знаем… Несколько полномочий какому-то органу мы прилепили (Всебелорусскому народному собранию и так далее), а дальше мы не знаем, пойдем к Президенту. Слушайте, вы приходите ко мне, но только с предложениями", - заявил белорусский лидер.-0-