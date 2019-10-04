Первая встреча Лукашенко и Зеленского пройдет сегодня в Житомире

4 октября, Житомир /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Первая встреча президентов Беларуси и Украины Александра Лукашенко и Владимира Зеленского состоится сегодня в Житомире, где 3-4 октября проходят мероприятия II Форума регионов двух стран, сообщает БЕЛТА.

Ожидается, что глава белорусского государства в первой половине дня прибудет в Житомир с рабочим визитом. Сначала запланированы переговоры с украинским лидером. Затем президентов ждут на пленарном заседании II Форума регионов Беларуси и Украины, где запланированы выступления Александра Лукашенко и Владимира Зеленского.

Примечательно, что непосредственно рядом с местом проведения форума в Житомире расположилась выставка крупногабаритной техники белорусских и украинских производителей, на которой есть образцы продукции совместного производства. Не исключено, что президенты решат лично ознакомиться с экспозицией.

На ярмарке

Накануне в Житомире прошел очень насыщенный первый день форума. Помимо уже названной выставки на пешеходной улице открылась масштабная ярмарка товаров белорусского и украинского производства, широко была представлена культурная программа, включающая выступления артистов и творческих коллективов.

РЕПОРТАЖ: За час продали 700 банок сгущенки - какие белорусские товары пользуются спросом на ярмарке в Житомире Свою продукцию представили более 60 производителей из Беларуси и Украины. Здесь можно найти все: сувениры и украшения, мясную и молочную продукцию, полуфабрикаты, сладости, соки и вина, одежду, постельное белье.

Центральным событием для бизнес-повестки дня стало восьмое заседание консультативного совета делового сотрудничества, по завершении которого белорусские и украинские партнеры подписали четыре десятка договоренностей на общую сумму более $540 млн. В числе подписантов "БНК-Украина", ОАО "Милкавита", ОАО "БелАЗ", МТЗ, "Белкоммунмаш", ОАО "Белорусский металлургический завод - управляющая компания холдинга "Белорусская металлургическая компания", концерн "Беллегпром", ОАО "Минский автомобильный завод" - управляющая компания холдинга "Белавтомаз", ОАО "Белсолод", Барановичское ПХБО, ОАО "Мозырьсоль", бумажная фабрика "Спартак", управляющая компания холдинга "Белорусская цементная компания", ОАО "Красный пищевик", ОАО "Могилевлифтмаш", "Белэксимгарант".

Деловые круги Беларуси и Украины подписали несколько десятков документов на сумму более $500 млн Об этом сообщил председатель БелТПП Владимир Улахович по итогам прошедшего в Житомире восьмого заседания двустороннего консультативного совета делового сотрудничества.

Состоялась официальная встреча глав регионов Украины и Беларуси с главой Житомирской областной государственной администрации. Особо на ней звучала тема восстановления судоходства по Днепру на территории Украины. "Мы бы очень хотели, чтобы тот речной путь, про который уже столько сказано, наконец заработал. Знаю, что глава нашего государства это будет завтра оговаривать. Восстановление судоходства на реке - добрая традиция, и надо ее возвращать", - сказал вице-премьер белорусского правительства Игорь Ляшенко.

Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей также отметил интерес области к проекту, речь о котором ведется уже почти восемь лет: "Это позволит существенно увеличить объемы экспортно-импортных перевозок между регионами Беларуси и Украины. Это важная и выгодная для всех идея".

После заседания Игорь Ляшенко, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, пояснил, что провести все необходимые работы на реке для украинской стороны технически не составляет труда. "По оценкам специалистов, на украинской стороне нужно выполнить дноуглубительные работы на 200 тыс. куб.м. Для этого нужно распоряжение президента или премьер-министра Украины, и эта задача будет выполнена", - заметил вице-премьер. По его словам, восстановление этого речного пути может окупиться в первый же год.

Как сообщалось, 26 сентября на встрече с украинскими СМИ Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что для восстановления судоходства по Днепру нужны более активные действия украинской стороны. "Что касается Беларуси, мы сделали. Вопрос стоял только в одном (он и сейчас у вас в одном) - это углубление дна, надо углубить дно Припяти и Днепра. Мы на себя взяли обязательства - углубили дно Припяти", - сказал тогда он.

По проекту в Беларуси планировалось строительство порта "река-море" на глубоководном участке Днепра в районе деревни Нижние Жары Брагинского района, который находится практически на границе с Украиной. Ранее тема грузового сообщения по Днепру неоднократно обсуждалась на различных уровнях во время белорусско-украинских контактов. Идея проекта состоит в том, чтобы загружать на территории Беларуси суда смешанного класса, которые смогут доставлять грузы через Черное море в страны Европы, Азии и Африки. Такому судну не потребуются дополнительные перевалки в морских портах, что существенно снижает стоимость доставки.

На встрече с представителями украинских СМИ Александр Лукашенко также заявлял, что в повестке дня его переговоров с Владимиром Зеленским будут вопросы экономики и реализации совместных проектов. "Например (это не главное), ракетостроение - для нас это важная тема. Мы сами уже начали строить новую ракету, но у нас не хватает компетенций, опытных людей. Они есть у вас. Нам же не надо межконтинентальную ракету строить. Почему не обсудить этот проект и не дать специалистам поручение на проработку, - сказал Президент. - Очень важен для вас и для нас вопрос углеводородов".

Что касается Форума регионов, то Президент Беларуси подчеркивал, что этот проект значим не только для обеих стран, но и для него лично. Он напомнил, что два года назад руководство Украины поддержало эту идею, и уже через год в Гомеле состоялся первый такой форум. "Результаты не заставили себя ждать. Такие встречи помогают наращивать очень нужные межрегиональные связи, в первую очередь в торговле и экономике", - отметил глава государства.

Лукашенко о предстоящей встрече с Зеленским: мы с ним общий язык найдем Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает, что во время предстоящей встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским на Форуме регионов двух стран в Житомире главам государств удастся ближе познакомиться с позицией друг друга.

Александр Лукашенко по время общения с представителями СМИ отмечал, что предстоящая встреча с Владимиром Зеленским даст возможность не просто познакомиться лично, но и лучше понять и узнать позицию друг друга по тем или иным вопросам. "Обещаю, что буду честным и искренним в разговоре. Это моя фишка. Я привык говорить честно, - сказал белорусский лидер. - Мы с ним общий язык, гарантирую вам, найдем".

Ожидается, что в завершение форума будет подписан ряд двусторонних документов.-0-