Первому от Первого: в Калинковичах поздравили родителей первенца 2022 года

6 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Калинковичской центральной районной больнице поздравили родителей первенца 2022 года, передает корреспондент БЕЛТА.

Малыш Богдан Некрашевич родился на второй минуте нового 2022 года. Его в больнице называют богатырем: вес 3715 г, 53 см. Роды прошли благополучно.

Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич передал теплые пожелания и подарки от Президента Беларуси Александра Лукашенко. В президентской корзине - все необходимое для младенца, а также сертификат на комфортную маневренную коляску, которую родители смогут выбрать на свое усмотрение. Передал Дмитрий Пиневич и заказ от главы государства на третьего ребенка. Супруги Некрашевичи отметили: время покажет, возможно, будет у братиков и сестричка.

"Пусть малыш растет крепким и здоровым. Этот год назван Годом исторической памяти, и ваша семья вписала свою страницу в его летопись - рождение первого белоруса. Не останавливайтесь на двух детях", - обратился к родителям Дмитрий Пиневич.

Знаки внимания оказаны также ведомством, руководством области и района. Семье вручили посудомоечную машину, обеспечили годовой запас памперсов для растущего малыша. Поздравления от председателя Гомельского облисполкома Ивана Крупко передал зампред Владимир Привалов: "Пусть это прибавление в семье и в Гомельском регионе придаст импульс на рождение новых идей и мечтаний. Мира и добра вашей семье и нашей стране". В год тигра семье передали огромную игрушку-символ, которая станет своего рода оберегом для малыша и семьи.

Для семьи это второй ребенок. Старшему Владу в этом году исполнится пять лет. Именно он подсказал родителям имя для братика.

Для Ирины и Дмитрия рождение сына под бой курантов стало большим и неожиданным подарком. "Предварительно дата родов была назначена на 10 января. Но малыш решил, что ему пора. Мы с Владиком готовились к Новому году, собирали подарочки для гостей, нарезали салатики. И вдруг ощутила знакомое чувство: тянуло живот, начались схватки. Сказала мужу, что надо собираться в роддом. В больнице сказали: "Поздравляем, вы в родах". Это самый лучший подарок, который может быть", - вспомнила события вечера 31 декабря счастливая мама Ирина. Она надеется, что сынок, рожденный первого числа первого месяца года, во всем будет первым.

Ирина и Дмитрий поблагодарили руководство страны и региона за внимание и подарки: "Очень приятно такое внимание. Наш ребенок теперь будет многим обеспечен".

Богдан - подарок не только на Новый год, но и дедушке ко дню рождения, который он также отмечает 1 января.

Всего в новогоднюю ночь родились 54 маленьких белоруса, из них 35 девочек. "Дети рождаются во всех регионах. Это один из показателей стабильности, укрепления семейных ценностей в стране. И это очень символично в Год исторической памяти. Все больше и больше детских голосов слышно в родильных домах", - подчеркнул Дмитрий Пиневич.-0-