Первый магазин одежды с цитатами Лукашенко откроется 18 декабря

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый магазин одежды с цитатами Президента Беларуси Александра Лукашенко откроется 18 декабря. Об этом информирует Telegram-канал "Пул Первого", сообщает БЕЛТА.

"Первый магазин мерча Первого откроется 18 декабря! Теперь президентские цитаты можно будет примерить на себя. Где - скоро расскажем. Будет очень интересно!" - пишет ресурс.

Ранее в этом году Александр Лукашенко получил в подарок на день рождения набор маек со своими цитатами. Тогда же он пообещал запустить мерч в массы.

Недавно свою фотографию в майке из этой серии опубликовала и пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт. На изделии были две цитаты Президента: "Будет очень интересно" и "Начинайте шевелиться".-0-