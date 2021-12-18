Первый магазин с мерчем от Лукашенко открылся в Минске

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый магазин с мерчем от Президента Беларуси Александра Лукашенко открылся в Минске, сообщает БЕЛТА.
Майка в магазине "Первый" стоит ровно Br20, байка женская - Br40, мужская байка обойдется в Br45.
"Разумеется, все белорусское. Отшиты модели на предприятии "Беллегпрома". Дизайн разработали белорусские журналисты. А вдохновил всех Первый. Купляйце!" - пишет Telegram-канал "Пул Первого".
На открытие магазина "Первый" пришла и председатель концерна Беллегпром Татьяна Лугина
На открытие магазина пришла председатель концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина.
Ранее в этом году Александр Лукашенко получил в подарок на день рождения набор маек со своими цитатами. Тогда же он пообещал запустить мерч в массы.
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