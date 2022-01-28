Первый вопрос от Лукашенко к народу: готовы ли платить за собственные оборону и государство?

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый вопрос от Президента Беларуси Александра Лукашенко к народу: готовы ли граждане платить за собственные оборону и государство? Об этом он заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

В начале Послания глава государства заявил, что намерен адресовать народу три вопроса.

"К вам, белорусский народ, мой первый вопрос. Но не самый главный. Готовы ли вы, белорусы, платить за собственную оборону, за собственное государство? - спросил Президент. - Подумайте над этим".

Александр Лукашенко отметил, что если Беларусь не будет иметь и не будет уметь производить элементарное вооружение и боеприпасы, надеясь на то, что его можно будет где-то купить или кто-то его подарит, это несет большой риск. "Поэтому поставлена задача: (производить. - Прим. БЕЛТА) все необходимое для обороны нашего Отечества, для Вооруженных Сил и территориальной обороны (это очень важно: около 300 тысяч человек будет мобилизовано в войска территориальной обороны, их нужно вооружить собственным оружием и боеприпасами). Более того, мы замахнулись на самое современное вооружение, в том числе ракетное, в том числе с помощью наших союзников", - добавил глава государства.-0-