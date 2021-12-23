23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заслуженному артисту Беларуси певцу Владимиру Провалинскому присвоено звание народного артиста Беларуси. Это предусмотрено указом №509, который Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 23 декабря, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

Указом также присвоены другие почетные звания Республики Беларусь. Так, звания заслуженного артиста удостоен солист ансамбля песни и танца внутренних войск МВД Александр Авраменко.

Звание заслуженного деятеля культуры присвоено заместителю директора по научной работе мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" Ларисе Бибик, заслуженному работнику сельского хозяйства - директору предприятия "Совхоз "Рачковичи" Николаю Красуцкому, заслуженному мастеру спорта - инженеру отделения связи и оповещения пожарного аварийно-спасательного отряда Могилевского областного управления МЧС Никите Уколову.-0-