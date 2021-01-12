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12 января 2021, 11:15

Планы в промышленности, лизинг, работа в России и ответ на бандитские санкции - Лукашенко принял с докладом Назарова и Пархомчика

Юрий Назаров, Александр Лукашенко и Петр Пархомчик
Юрий Назаров, Александр Лукашенко и Петр Пархомчик

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом вице-премьера Юрия Назарова и министра промышленности Петра Пархомчика, передает корреспондент БЕЛТА.

В центре внимания были итоги и перспективы работы промышленной сферы как в текущем году, так и в предстоящей пятилетке в целом. Особое внимание глава государства акцентировал на необходимости иметь не просто прогнозы, а четкие планы производства и поставок соответствующей продукции. Он поинтересовался, как ведется работа по поставкам в лизинг, и спросил, что в плане допуска белорусских предприятий к госзакупкам в Российской Федерации, как реализуются важные инвестиционные проекты в Беларуси.

Александр Лукашенко также подчеркнул важность поддерживать и повышать качество производимой продукции. Без этого фактора невозможна устойчивая работа предприятий и реализация намеченного.

Еще одна тема - санкции Запада, под которые попали несколько отечественных предприятий. Эти санкции Александр Лукашенко назвал бандитскими и поручил на уровне правительства выработать симметричный ответ.

Об итогах и планах

В самом начале встречи Александр Лукашенко предупредил, чтобы это не было просто отчетом о работе Министерства промышленности за прошлый год. Об этом разговор лишь в общих чертах. "Если и разбираться по работе отраслей Беларуси за прошлый год, то, наверное, надо это шире делать, чтобы не выглядело это кулуарно. Ну и потом, надо же кого-то поощрить, похвалить, а кого-то, сами понимаете, на место поставить, если сработали неадекватно в той ситуации, которая складывалась", - сказал Президент.

Что касается работы в предстоящем периоде, глава государства потребовал доложить именно о планах, а не просто прогнозах. "Естественно, планы будущего года. Именно планы. Не какие-то там прогнозы. Эту болтовню так называемую рыночную надо заканчивать. Есть жесткий план. Если мы хотим выжить, то мы должны планы эти реализовать, - подчеркнул белорусский лидер. - Пускай нас критикуют, что мы ретрограды, консерваторы и так далее. Когда будут предприятия работать, человек будет иметь зарплату, и желательно хотя бы немножко выше, чем в прошлом году, тогда нас оценят".

Александр Лукашенко отметил, что еще важнее - поднимаемый вопрос по равномерному производству и поставкам техники по кварталам. "И очень важный вопрос - поставка техники в лизинг. 146-й указ (от 2 апреля 2015 года "О финансировании закупки современной техники и оборудования". - Прим. БЕЛТА), который вы часто цитируете. В каком направлении у нас организована работа и как мы будем работать в будущем году по лизингу?" - поинтересовался Президент.

Он также обратил внимание на то, что "мы замахнулись" на пятилетку сформировать планы заказов и производства белорусской техники, планы закупок и продаж.

По словам Юрия Назарова, в целом в промышленности в прошлом году объем производства к показателю 2019 года составил 99,3%. "Мы 98% ожидали летом, но немножко подтянули", - отметил он.

Конечно, есть объективные причины такой ситуации, но, например, по концерну "Беллесбумпром" превышен уровень прошлого года. "Я хочу подчеркнуть, что это ведомство, которое работает на местном сырье, - то, что вы всегда говорили, что независимо от нефти, газа, договоренностей с кем-то есть свое сырье, пускай его в переработку, получай качественный продукт, экспортируй и продавай", - отметил вице-премьер.

Александр Лукашенко подчеркнул важность этого примера: "Нашим этим протестунам и тем, кто нас критиковал, надо сказать, что в этом году сельское хозяйство спасло нас, добавило 5% (в трудные годы) и экспорт уйдет со свистом. И деревообработка. То нам (говорили. - Прим. БЕЛТА): куда, деньги не туда вкладываем… Она сегодня нас спасает и дает результат, и мы перерабатываем местное сырье. И по производству, и по экспорту добавили. То есть там, куда мы вложились и уделили особое внимание, мы получили отдачу".

О работе в России

Глава государства также потребовал доложить, как обстоят дела в плане допуска отечественных предприятий к госзакупкам в Российской Федерации. "Для меня это принципиально. Я хочу несколько принципиальных вопросов сформулировать для руководства Российской Федерации, чтобы мы могли при очередной встрече и в правительстве, и на уровне президентов обсудить, как выполняются решения двух президентов, которые мы достигли в Сочи, по кооперации и по продажам", - пояснил Александр Лукашенко.

О качестве продукции

"Ничего мы не сделаем, если не будем повышать качество продукции. Вы сами отмечаете этот вопрос. Мы очень много говорили. Думаю, что особенно в этом, стартовом году пятилетки, нам надо особое внимание обратить на качество", - подчеркнул Президент.

Он констатировал, что есть предприятия, которые очень сильно добавили в качестве. Но некоторые хоть немного, но, наоборот, снизили. "Я так понимаю, это, прежде всего, рекламации, которые поступают на продукцию", - заметил Александр Лукашенко.

Петр Пархомчик пояснил, что это в основном касается новых видов продукции, выпуск которых был освоен только недавно.

О бандитских санкциях Запада

"И еще один вопрос. Пара-тройка наших предприятий попали под так называемые бандитские санкции со стороны Запада. Юрий Викторович (Назаров. - Прим. БЕЛТА), передайте Головченко (премьер-министр Беларуси Роман Головченко. - Прим. БЕЛТА) и решите этот вопрос в правительстве: мы должны симметрично ответить на это. Они ввели против наших предприятий санкции. Мы должны посмотреть, какие страны это сделали, и мы должны соответствующим образом отреагировать", - заявил глава государства.

Он отметил, что в Беларуси работают несколько тысяч иностранных предприятий - мелкие, средние, крупные.

"Они (страны, которые ввели санкции. - Прим. БЕЛТА) должны понимать. У нас хорошо с ними - хорошо этим предприятиям, если они сделали шаги в неправильном направлении и начинают нас наклонять, мы должны симметрично ответить", - сказал Александр Лукашенко.

"Не надо бояться, надо уже им показывать зубы. Но, тем не менее, свои предприятия, типа МЗКТ, "Амкодор", еще там одно-два, мы должны их поддержать. Каким образом, я хотел бы послушать", - добавил белорусский лидер.

О важнейших инвестиционных проектах

Еще один вопрос, который обозначил Президент, это работа по развитию и реализации важнейших инвестиционных проектов. "По старой вашей службе (Юрий Назаров до назначения на пост вице-премьера возглавлял концерн "Беллесбумпром". - Прим. БЕЛТА), теперь по новой - Шклов, Добруш, Светлогорск (речь о реализуемых проектах в сфере целлюлозно-бумажной промышленности. - Прим. БЕЛТА)", - отметил Александр Лукашенко.

Отдельно он обратил внимание на вопрос дальнейшего развития производства на площадке "Гродно Азота". Как известно, речь идет о строительстве нового комплекса по производству азотных удобрений. "Как будем строить, за какие деньги, с кем? Но если мы решили построить, значит, надо строить, если это перспективное предприятие. Это будет основное предприятие на пятилетку. Конечно, пять лет мы его строить не будем, но, тем не менее, надо современное предприятие по производству азотных удобрений построить. Потому что на сегодняшний день есть спрос, и он будет. Потому что не хватает продовольствия в мире. А продовольствия без удобрений не бывает", - сказал Александр Лукашенко.

По итогам доклада

Петр Пархомчик после доклада главе государства рассказал журналистам, что стоит задача буквально с первого квартала текущего года обеспечить положительную динамику по объемам производства в промышленности, не повышая при этом складских запасов. В приоритете - экспорт и диверсификация поставок.

Кстати, складские запасы по состоянию на конец 2020 года по сравнению с итогами первого полугодия сократились на Br303 млн. Временные трудности были обусловлены ситуацией в мире на фоне пандемии, однако со второго полугодия ситуация на рынках поменялась в лучшую сторону.

Петр Пархомчик
Петр Пархомчик

Петр Пархомчик доложил Президенту и о работе промпредприятий Оршанского кластера. Как известно, ситуация в этом районе находится на особом контроле у главы государства. Предприятия по итогам года сработали с положительной динамикой и чистой прибылью, выросла заработная плата. Рассмотрены проекты, которые должны быть там реализованы в пределах 2021-2023 годов. Все они в стадии развития, и министр уверен, что поручения будут выполнены.

По просьбе журналистов Петр Пархомчик прокомментировал и муссируемую на Западе тему санкций в отношении некоторых предприятий в Беларуси. Пока конкретики в этом вопросе нет, однако министр констатировал, что имеются некоторые предпосылки. "Есть отдельные предприятия в Финляндии, Германии, которые затягивают вопросы поставок каких-то комплектующих. Что будет дальше, это уже покажет время. Но наша задача - находить решения с помощью тех механизмов, которые есть в наших руках, заниматься вопросами импортозамещения, локализации этих компонентов", - сказал он.-0-

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