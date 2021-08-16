"По крайней мере до агрогородков" - Лукашенко наказал транспортникам не забывать о местных дорогах

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей встречи с министром транспорта и коммуникаций Алексеем Авраменко и курирующим сферу вице-премьером Анатолием Сиваком напомнил, что кроме крупных автомагистралей нужно не забывать и о содержании в нормальном состоянии дорог местного значения, передает корреспондент БЕЛТА.





Глава государства потребовал доложить ему о состоянии дел в дорожном строительстве. Он отметил, что соответствующие задачи для страны в свое время были полностью сформулированы - начиная от местных дорог и заканчивая строительством новых автомагистралей.





"Какие строим, как будем строить дальше, как обстоят дела с местными дорогами? Так у нас получится, что Минск соединили сегодня со всеми областными центрами. Сегодня: езжай - не хочу. А там, на местах, нам надо в более-менее нормальном состоянии поддерживать дорожно-транспортную сеть. По крайней мере до агрогородков мы должны доезжать свободно на автомобиле", - акцентировал внимание Президент.





Как рассказал после доклада главе государства Алексей Авраменко, в Беларуси в этом году будет отремонтировано не менее 1 тыс. км местных дорог. Так, планируется закончить до конца года реконструкцию дорог Минск - Смолевичи, Слуцк - Солигорск, Брест - граница с Польшей.





"Согласовано с главой государства перераспределение ряда инвестиционных проектов. В первую очередь это дорога Р46. Согласовали подходы в работе с нашими китайскими партнерами, раньше мы работали с азиатским банком. По автомобильной дороге М3 продолжим нашу работу с банком Евразийского экономического союза", - отметил министр.-0-