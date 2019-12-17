"По праву гордимся нашими мастерами" - Лукашенко поздравил кинематографистов с 95-летием белорусского кино

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко поздравил кинематографистов с 95-летием белорусского кино. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Президент отметил, что за многолетнюю историю постепенного развития национальный кинематограф подарил зрителям множество превосходных картин. "Мы по праву гордимся нашими талантливыми и легендарными мастерами, фильмы которых получили признание далеко за пределами страны, стали достоянием мировой культуры, - говорится в поздравлении. - Сегодня поклонники киноискусства ждут от вас шедевров про современную действительность, глубокого осмысления созидательного пути, который прошло наше государство за годы независимости".

Александр Лукашенко пожелал кинематографистам неисчерпаемого вдохновения, громких премьер, мира и благополучия. "Уверен, что общими усилиями мы и впредь будем служить высоким моральным и эстетическим идеалам, бережно сохранять и преумножать свои лучшие достижения, способствовать открытию ярких молодых талантов, удовлетворению социальных потребностей общества, укреплению позитивного имиджа Республики Беларусь", - подчеркнул глава государства.-0-