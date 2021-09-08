По решению Президента в парламент поступит законопроект о приостановлении соглашения с ЕС о реадмиссии

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение о внесении в Палату представителей Национального собрания законопроекта "О приостановлении действия Соглашения между Республикой Беларусь и Европейским союзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения". Документ подготовлен правительством в рамках ответных мер на недружественные действия, предпринятые ЕС и его государствами-членами в отношении Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Соглашением определяется механизм передачи, принятия и возврата лиц, нарушивших условия въезда, пребывания и проживания. В ближайшее время соответствующие обязательства нашей страны будут заморожены.

Такое приостановление Беларусь осуществляет в соответствии с международным правом. Соглашением предусмотрено, что каждая сторона вправе частично или полностью временно приостановить его действие, официально уведомив об этом другую сторону.-0-