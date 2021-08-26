Почему Лукашенко был прав, когда отчитывал чиновников, и хватит ли в Беларуси зерна. Вице-премьер раскрыл детали

Напомним, Александр Лукашенко обратил внимание чиновников на вопросы наведения порядка в некоторых сельхозорганизациях и не только. "Повторять я больше не буду по 10 раз. Везете в какую-то точку, вокруг что-то тут прилизываете… А чуть дальше? Люди же это видят. И как они говорят, мы же это отслеживаем: а чего это Президент сюда не приехал? Как будто я вместо вас должен ездить и наводить порядок", - подчеркнул белорусский лидер.





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