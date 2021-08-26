Почему Лукашенко был прав, когда отчитывал чиновников, и хватит ли в Беларуси зерна. Вице-премьер раскрыл детали

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси умеют делать все, но безалаберность, недисциплинированность и неисполнительность - это катастрофа. С такого жесткого посыла чиновникам Александр Лукашенко накануне начал свое посещение Логойского района, где в поле символично отметили 25-летие с момента принятия знакового для страны решения развивать отечественное зерноуборочное комбайностроение.
О деталях президентской поездки БЕЛТА подробно информировала, однако тема президентской критики тогда осталась на втором плане информационной повестки, уступив место более значимому поводу.
Если думаете, что все будет сходить с рук, просто заблуждаетесь
"Мы умеем все делать, но эта безалаберность, недисциплинированность, неисполнительность - это катастрофа. С этим надо заканчивать", - жестко предупредил глава государства.
По зерну недобор, но Беларусь будет с хлебом
Всего через сутки после президентской рабочей поездки тема зерна, а конкретнее введенного правительством запрета на его экспорт из Беларуси - в топе новостей.
Журналисты поинтересовались у профильного вице-премьера Александра Субботина, какие в стране виды на урожай зерновых. "По зерну можно сказать, что хуже, чем мы планировали раньше. Где-то мы недобираем больше миллиона тонн именно по зерновому клину. Но достаточно неплохая стоит кукуруза. И часть даже посевов переводится в зерно (речь о том, что часть посевов кукурузы уберут не на силос, а именно на зерно. - Прим. БЕЛТА). За счет кукурузы мы ожидаем, что будет 1,5-1,8 млн т кукурузного зерна - выше, чем в прошлом году. И мы часть этого дефицита перекроем", - рассказал вице-премьер.
Тем не менее все равно будет определенный дефицит фуражного зерна. "Именно фуражного. Мы не говорим, что будет какой-то дефицит продовольственного зерна, для госзаказа. Здесь можно быть совершенно спокойными. Уже госзаказ выполнен на 93%, по-моему, на сегодняшнее утро. Поэтому мы будем с хлебом. Это 100%", - заверил Александр Субботин.
Что касается нужд животноводства, то отмечается дефицит свежего зерна. "Но у нас есть переходный остаток 560 тыс. т, жмых, который мы получим от переработки маслосемян рапса, у нас есть жом от сахарной свеклы, которая пойдет. Вот этими позициями мы все недостачи перекроем", - успокоил вице-премьер.
Другими словами, катастрофы нет, белорусские аграрии в целом сработали хорошо, и никаких очередей за хлебом даже близко ожидать не стоит. Но результат не тот, которого ожидали. Где-то объективно не повезло с погодой - Беларусь все-таки зона рискованного земледелия. Но где-то недобрали именно в результате безалаберности и недисциплинированности, о которых говорил Президент. Результат - финансовые убытки сельхозпредприятий.
Согласно последней актуальной информации Минсельхозпрода, на 26 августа зерновые и зернобобовые культуры убраны в Беларуси с 96,4% площадей. Намолочено почти 6,3 млн т зерна. Прошлогодний намолот на этот момент составлял почти 7,5 млн т. Ниже в этом году и средняя урожайность - 30,8 ц/га против 37,3 ц/га в прошлом году. Поставки зерна в счет госзаказа, по данным министерства, выполнены более чем на 90%.
Александр Субботин рассказал, что немного зерна придется закупать в России. Это связано с введением в строй производств Белорусской национальной биотехнологической корпорации. "Там будет углубленная переработка зерна - получение витаминов, ферментов, крахмалов и так далее. И чтобы выпускать всю линейку продукции, нужно зерно, которое у нас просто не растет физически по ряду параметров: не та температура, клейковина. Поэтому незначительную часть мы будем закупать в России. Ну а в целом обойдемся тем, что наросло у нас", - пояснил он.
Так зачем Беларусь ввела запрет на экспорт зерна?
"Такой запрет был по весне и сейчас. Это мера временная", - сказал журналистам вице-премьер.
Александр Субботин пояснил, что такой шаг не противоречит международному законодательству, в том числе обязательствам Беларуси в рамках Евразийского экономического союза. "Мы запрещаем вывоз зерна на экспорт, чтобы насытить внутренний рынок. Если мы будем видеть, что все позитивно складывается, мы тогда, конечно, приоткроем этот "занавес" и подкорректируем. Но пока вот так. Приоритет - внутренний рынок, наши люди".
Он также акцентировал внимание на том, что хоть фуражное зерно само по себе является высокодоходной экспортной позицией, но оно в конечном итоге идет на корм для птицы и скота, в результате чего получается гораздо более маржинальный продукт. "Эта цепочка достаточно длинная. И мы делаем ставку на то, чтобы максимально больше прибыли заработать и оставить у нас в стране", - сказал Александр Субботин.
Как сообщалось БЕЛТА, Совет Министров установил запрет на вывоз некоторых видов зерновых за пределы страны. Это предусмотрено постановлением Совмина от 24 августа 2021 года №482, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
В частности, в ближайшие месяцы за границу Беларуси будет запрещено вывозить пшеницу, меслин, рожь, ячмень, овес, кукурузу, гречиху и прочие злаковые. Нововведение также затронет порядок провоза семян рапса.
Временный запрет распространяется на вывоз некоторых зерновых за пределы Беларуси, а также в государства - члены ЕАЭС. Кроме этого, документ запрещает провоз злаковых и за пределы союза. Помимо всего прочего, введенные меры будут распространяться на товары, которые помещены под таможенные процедуры в Беларуси до вступления в силу настоящего постановления и фактический вывоз которых за пределы страны в соответствии с таможенными процедурами осуществляется после вступления в силу этого документа.
Есть и некоторые исключения. Так, например, запрет не будет действовать на гуманитарные грузы с этими товарами, которые направлены на помощь иностранным государствам на основании решений правительства, а также в качестве припасов; на товары, перемещаемые в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами таможенной территории ЕАЭС; на товары, помещенные под таможенные процедуры в государстве - члене ЕАЭС, отличном от Беларуси, перемещаемые транзитом через белорусскую территорию.
Постановление вступает в силу с даты его официального опубликования и будет действовать в течение следующих шести месяцев.-0-
О деталях президентской поездки БЕЛТА подробно информировала, однако тема президентской критики тогда осталась на втором плане информационной повестки, уступив место более значимому поводу.
Если думаете, что все будет сходить с рук, просто заблуждаетесь
Напомним, Александр Лукашенко обратил внимание чиновников на вопросы наведения порядка в некоторых сельхозорганизациях и не только. "Повторять я больше не буду по 10 раз. Везете в какую-то точку, вокруг что-то тут прилизываете… А чуть дальше? Люди же это видят. И как они говорят, мы же это отслеживаем: а чего это Президент сюда не приехал? Как будто я вместо вас должен ездить и наводить порядок", - подчеркнул белорусский лидер.
Президент не смог обойти стороной и негативные моменты, отметив факты бесхозяйственного отношения к технике и урожаю во время уборочной. О соответствующих фактах ему доложили до начала мероприятия. "За потери, которые там сфотографированы, я вам никогда этого не прощу. Я вас предупреждал: отремонтируйте комбайны, наведите порядок, отрегулируйте, чтобы не было потерь. Вон, не надо сеять ничего, - после того как убрали рапс, там двойная норма высева (осталась на поле. - Прим. БЕЛТА). Вы уж извините за такой тон, но если вы думаете, что все будет сходить с рук, вы просто заблуждаетесь", - жестко поставил вопрос Александр Лукашенко.
"Мы умеем все делать, но эта безалаберность, недисциплинированность, неисполнительность - это катастрофа. С этим надо заканчивать", - жестко предупредил глава государства.
По зерну недобор, но Беларусь будет с хлебом
Всего через сутки после президентской рабочей поездки тема зерна, а конкретнее введенного правительством запрета на его экспорт из Беларуси - в топе новостей.
Журналисты поинтересовались у профильного вице-премьера Александра Субботина, какие в стране виды на урожай зерновых. "По зерну можно сказать, что хуже, чем мы планировали раньше. Где-то мы недобираем больше миллиона тонн именно по зерновому клину. Но достаточно неплохая стоит кукуруза. И часть даже посевов переводится в зерно (речь о том, что часть посевов кукурузы уберут не на силос, а именно на зерно. - Прим. БЕЛТА). За счет кукурузы мы ожидаем, что будет 1,5-1,8 млн т кукурузного зерна - выше, чем в прошлом году. И мы часть этого дефицита перекроем", - рассказал вице-премьер.
Тем не менее все равно будет определенный дефицит фуражного зерна. "Именно фуражного. Мы не говорим, что будет какой-то дефицит продовольственного зерна, для госзаказа. Здесь можно быть совершенно спокойными. Уже госзаказ выполнен на 93%, по-моему, на сегодняшнее утро. Поэтому мы будем с хлебом. Это 100%", - заверил Александр Субботин.
Что касается нужд животноводства, то отмечается дефицит свежего зерна. "Но у нас есть переходный остаток 560 тыс. т, жмых, который мы получим от переработки маслосемян рапса, у нас есть жом от сахарной свеклы, которая пойдет. Вот этими позициями мы все недостачи перекроем", - успокоил вице-премьер.
Другими словами, катастрофы нет, белорусские аграрии в целом сработали хорошо, и никаких очередей за хлебом даже близко ожидать не стоит. Но результат не тот, которого ожидали. Где-то объективно не повезло с погодой - Беларусь все-таки зона рискованного земледелия. Но где-то недобрали именно в результате безалаберности и недисциплинированности, о которых говорил Президент. Результат - финансовые убытки сельхозпредприятий.
Согласно последней актуальной информации Минсельхозпрода, на 26 августа зерновые и зернобобовые культуры убраны в Беларуси с 96,4% площадей. Намолочено почти 6,3 млн т зерна. Прошлогодний намолот на этот момент составлял почти 7,5 млн т. Ниже в этом году и средняя урожайность - 30,8 ц/га против 37,3 ц/га в прошлом году. Поставки зерна в счет госзаказа, по данным министерства, выполнены более чем на 90%.
Александр Субботин рассказал, что немного зерна придется закупать в России. Это связано с введением в строй производств Белорусской национальной биотехнологической корпорации. "Там будет углубленная переработка зерна - получение витаминов, ферментов, крахмалов и так далее. И чтобы выпускать всю линейку продукции, нужно зерно, которое у нас просто не растет физически по ряду параметров: не та температура, клейковина. Поэтому незначительную часть мы будем закупать в России. Ну а в целом обойдемся тем, что наросло у нас", - пояснил он.
Так зачем Беларусь ввела запрет на экспорт зерна?
"Такой запрет был по весне и сейчас. Это мера временная", - сказал журналистам вице-премьер.
Александр Субботин пояснил, что такой шаг не противоречит международному законодательству, в том числе обязательствам Беларуси в рамках Евразийского экономического союза. "Мы запрещаем вывоз зерна на экспорт, чтобы насытить внутренний рынок. Если мы будем видеть, что все позитивно складывается, мы тогда, конечно, приоткроем этот "занавес" и подкорректируем. Но пока вот так. Приоритет - внутренний рынок, наши люди".
Он также акцентировал внимание на том, что хоть фуражное зерно само по себе является высокодоходной экспортной позицией, но оно в конечном итоге идет на корм для птицы и скота, в результате чего получается гораздо более маржинальный продукт. "Эта цепочка достаточно длинная. И мы делаем ставку на то, чтобы максимально больше прибыли заработать и оставить у нас в стране", - сказал Александр Субботин.
Как сообщалось БЕЛТА, Совет Министров установил запрет на вывоз некоторых видов зерновых за пределы страны. Это предусмотрено постановлением Совмина от 24 августа 2021 года №482, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
В частности, в ближайшие месяцы за границу Беларуси будет запрещено вывозить пшеницу, меслин, рожь, ячмень, овес, кукурузу, гречиху и прочие злаковые. Нововведение также затронет порядок провоза семян рапса.
Временный запрет распространяется на вывоз некоторых зерновых за пределы Беларуси, а также в государства - члены ЕАЭС. Кроме этого, документ запрещает провоз злаковых и за пределы союза. Помимо всего прочего, введенные меры будут распространяться на товары, которые помещены под таможенные процедуры в Беларуси до вступления в силу настоящего постановления и фактический вывоз которых за пределы страны в соответствии с таможенными процедурами осуществляется после вступления в силу этого документа.
Есть и некоторые исключения. Так, например, запрет не будет действовать на гуманитарные грузы с этими товарами, которые направлены на помощь иностранным государствам на основании решений правительства, а также в качестве припасов; на товары, перемещаемые в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами таможенной территории ЕАЭС; на товары, помещенные под таможенные процедуры в государстве - члене ЕАЭС, отличном от Беларуси, перемещаемые транзитом через белорусскую территорию.
Постановление вступает в силу с даты его официального опубликования и будет действовать в течение следующих шести месяцев.-0-