"Почему они не заберут у меня этот инструмент?" Лукашенко ответил на обвинения Запада по вопросу беженцев

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Среди беженцев на белорусско-польской границе несколько сотен детей и женщин, нужно открыть для них гуманитарный коридор в страны ЕС. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал в интервью генеральному директору международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, передает БЕЛТА.

"Мы же изучили каждую семью, каждого человека, ребенка и женщину. Там около двухсот детей и столько же женщин. Остальные - мужики. Заберите их к себе (в страны ЕС. - Прим. БЕЛТА), там хорошие семьи, продвинутые, образованные в подавляющем своем большинстве, нормальные люди", - сказал Александр Лукашенко.

Президент призвал ЕС открыть гуманитарный коридор. "Ну что такое около двух тысяч (приблизительное количество беженцев в лагере на границе с Польшей. - Прим. БЕЛТА)? Их же, вон, через Средиземное море, Балканы только, по-моему, в прошлом году, в этом году около 30 тыс. попало (в Европу. - Прим. БЕЛТА). Ну что такое полторы-две тысячи? Ничего!" - отметил глава государства.

Комментируя обвинения Запада о якобы использовании белорусскими властями мигрантов для достижения политических целей, Александр Лукашенко посоветовал западным странам "забрать этот инструмент". "Вот они видят, что в руках Лукашенко некий инструмент… Поляки там, американцы прежде всего и так далее. Но элементарно забрать из рук Лукашенко этот инструмент - и весь вопрос решится. Ну, логично? Ну почему они не заберут у меня этот инструмент? Откройте гуманитарный коридор", - подчеркнул белорусский лидер.-0-