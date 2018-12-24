Почетный консул Беларуси в Лионе награжден медалью Франциска Скорины

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почетный консул Беларуси в Лионе Жан-Жак Ранк награжден медалью Франциска Скорины. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в
Дипломат удостоен этой награды за значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений между Беларусью и Францией, популяризацию культурного наследия белорусского народа за рубежом.-0-
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