"Подготовились из рук вон плохо" - Лукашенко раскритиковал регионы за проблемное начало полевых работ

2 апреля, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что регионы страны из рук вон плохо подготовились к посевной кампании. Об этом глава государства заявил сегодня на совещании по вопросам регионального развития, передает корреспондент БЕЛТА.
"Весенние полевые работы начались с проблем. Губернаторам уже давно следовало определить четкий, детальный (насколько это возможно) план действий по проведению посевной кампании - от вывоза органики на поля и до завершения всех полевых работ. Провалов в этом году быть не должно", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Президент отметил, что в стране достаточный уровень развития агропромышленного комплекса, который позволяет качественно работать в любых условиях. "Хватит все свои просчеты списывать на погоду, - сказал он. - Хозяйства должны быть обеспечены техникой, топливом, минеральными удобрениями и семенами. Но что меня больше всего настораживает - местами в проведении полевых работ нет элементарного порядка. Регионы из рук вон плохо подготовлены к этой кампании".
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