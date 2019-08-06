Подготовка к строительству в Минске футбольного стадиона и бассейна обсуждена на встрече у Лукашенко

6 августа, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Подготовка к строительству в Минске национального футбольного стадиона и бассейна международного стандарта обсуждена на встрече у Президента Беларуси Александра Лукашенко. Эти объекты планируется возвести за счет безвозмездной технико-экономической помощи Китая, передает корреспондент БЕЛТА.

На рассмотрение были вынесены проекты указов о строительстве стадиона и бассейна. "Во время моего последнего визита в Китай Си Цзиньпин продемонстрировал всем нам макеты этих объектов. Подчеркну - строительство таких спортивных объектов в Минске в рамках сотрудничества Беларуси и Китая является беспрецедентным и должно стать примером для других проектов, которые планируется реализовать в будущем", - заявил глава государства.

Си Цзиньпин демонстрирует Александру Лукашенко макеты футбольного стадиона и бассейна, которые китайская сторона предполагает подарить Беларуси, апрель 2019 г.

Он напомнил, что подобные спортивные объекты давно планировалось построить. "Естественно, это приличные затраты. Понятно, что такие деньги всегда находятся с трудом, поскольку ни один частник, думаю, за эти объекты не возьмется. А с государственного бюджета деньги вы знаете, куда идут. Но я в свое время попросил Си Цзиньпина, чтобы он помог нам в строительстве этих объектов", - отметил Александр Лукашенко.

Президент также рассказал, что белорусская сторона по этому вопросу обращалась не только к КНР, но и другим странам: "Но там денег не нашлось или желания. А Китайская Народная Республика и ее руководитель отозвались".

Александр Лукашенко акцентировал внимание, что очень важно создать все необходимые условия, чтобы построить бассейн и стадион в кратчайшие сроки, на должном уровне и по международным стандартам.

"Я просил подготовить проекты указов с упором на это. Чтобы мы, получив бесплатные деньги, не волокитили китайцев. Это они будут строить данный объект. Конечно, из наших материалов, наши люди будут там работать в основном. Но чтобы у китайцев не было жалоб, что у нас там какие-то непонятные стандарты, которые остались, наверное, не то что с советских времен, до революции еще по некоторым из них строили. Об этом я уже предупреждал и министра, и премьер-министра, что должны быть введены европейские стандарты. Оставить надо только там, где мы видим, что наши стандарты не хуже. Но здесь мы будем строить по международным стандартам", - заявил Президент.

"Китайская сторона готова начать строительство в первой половине следующего года, - отметил белорусский лидер. - Готова и начнет, Николай Геннадьевич (заместитель главы Администрации Президента Николай Снопков. - Прим. БЕЛТА). В наших же интересах обеспечить безупречное выполнение договоренностей с китайской стороной. Поэтому я и говорю: начнет. Потому что это зависит сегодня только от нас".

Перед должностными лицами Александр Лукашенко поставил ряд вопросов. Во-первых, как идет подготовка строительных площадок. "Мы должны подготовить то место, где будут возведены эти объекты и передать китайской стороне для строительства. Но я знаю, что есть проблемы по грунтам, особенно в районе строительства плавательного бассейна и рабочие моменты (но их надо решать) по размещению национального стадиона. Тоже имеется в виду площадка", - отметил глава государства.

Он также обратил внимание, чтобы в месте строительства не рубили лишние деревья. "Хотя я понимаю - там много деревьев уже старых, их все равно надо было менять. Если мы вырубаем 10-20 деревьев, то мы должны вместо этого высадить деревья рядом или в других местах. Порядок определен", - сказал Александр Лукашенко.

Во-вторых, Президент высказал сомнения насчет предложения определить в качестве ответственных за стройки "Республиканский центр олимпийской подготовки по водным видам спорта" и "Национальный олимпийский стадион "Динамо". "У меня сомнения и вопрос: почему мы отдаем на эти организации эти стройки? Настороженность, не хотят ли министры и большие начальники на чьи-то плечи сбросить ответственность. Справится ли стадион "Динамо" с контрольными функциями по возведению Национального футбольного стадиона и справится ли республиканский центр по водным видам спорта с возведением плавательного бассейна международного стандарта? Смогут ли они обеспечить инженерно-техническое, юридическое сопровождение и эксплуатацию объектов на высоком уровне?" - поставил вопросы белорусский лидер.

Глава государства также отметил, что бассейн и стадион будут построены к 2023 году. "Это не за горами. И уже сегодня необходимо планировать и прорабатывать проведение соответствующих международных соревнований высшего уровня на данных объектах. Кстати, это будет подстегивать строителей и всех начальников - вовремя закончить эти стройки", - сказал он.

"Стадион и плавательный бассейн мы будем строить. Они нам очень нужны, - подчеркнул Президент. - Потому что это не государство, которое не имеет таких национальных объектов".

Александр Лукашенко в этой связи отметил, что футбол в Беларуси является народным видом спорта и спортом номер один, которым занимается больше всего людей. "И не иметь чисто футбольного национального стадиона, где будет выступать национальная сборная, играть лучшие наши клубы, проводиться матчи международного уровня, это негоже", - считает глава государства.

Что касается плавания, то это, наравне с легкой атлетикой, медалеемкий вид спорта. "Школа у нас неплохая. Надо готовиться", - сказал Александр Лукашенко.

"Откровенно сказать, в футбол мы играть не умеем, плавать разучились. Но это отдельный разговор у меня будет с профильными министрами и другими спортивными организациями", - резюмировал глава государства.-0-

Фото Юрия Орешкина

Китай выделит $235 млн на строительство в Минске футбольного стадиона и бассейна "По двум нашим будущим спортивным объектам китайской стороной зарезервировано $235 млн, - сказал министр экономики Дмитрий Крутой. - Китай считает, что эти объекты будут его лицом в Европе, поэтому они очень серьезно к ним относятся".