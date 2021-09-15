Подписан указ о допмерах для завершения долгостроя на проспекте Дзержинского в Минске

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 сентября подписал указ №347 "О завершении строительства жилых домов", сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

В документе предусмотрен ряд мер для завершения строительства многоквартирных жилых домов со встроенными помещениями торгово-административного назначения и подземными гаражами-стоянками в границах просп.Дзержинского, ул.Щорса (№ 3, № 4 по генплану).

В частности, определены заказчик строительства, генеральная проектная и подрядная организации. Установлены меры по разработке, восстановлению (корректировке) проектной, а также иной необходимой для завершения строительства объекта документации.

Кроме того, предусматривается предоставление заказчику ссуды за счет средств бюджета Минска, а также разрешается увеличить объем строительства объекта за счет возведения дополнительных секций, этажей и многоквартирного жилого дома в границах улиц Щорса - Р.Люксембург - Лермонтова - 2-й Землемерной. При этом денежные средства, составляющие чистую прибыль заказчика, будут направляться на завершение строительства объекта.

Также для защиты интересов владельцев жилищных облигаций, удостоверивших внесение денежных средств на строительство определенного размера общей площади жилого и (или) нежилого помещения в составе объекта (их правопреемников, наследников), указом предусмотрено предоставление им первоочередного права на заключение с заказчиком договоров создания объектов долевого строительства жилого и (или) нежилого помещения в составе объекта.-0-