Подписан указ об ипотечном жилищном кредитовании. Что меняется для граждан и банков?

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 16 апреля подписал указ №130 "Об ипотечном жилищном кредитовании". Документ принят в целях совершенствования государственной жилищной политики и создания дополнительных условий по обеспечению прав граждан, получивших кредит на жилье. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Указом устанавливается, что предметом ипотеки может выступать только жилье, зарегистрированное в установленном порядке, в том числе и приобретенное на вторичном рынке жилой недвижимости. При этом ипотека будет распространяться также на земельный участок, на котором расположено приобретаемое жилье.

Согласно документу, банк сможет обратить взыскание на предмет ипотеки только при одновременном нарушении двух условий кредитного договора: если задолженность по основной сумме долга превышает 10% от суммы предоставленного кредита, а также просроченная задолженность по основной сумме долга и процентам за пользование кредитом составляет более 90 дней (в случае смерти кредитополучателя - более 9 месяцев).

Граждане, проходящие срочную военную (или альтернативную) службу, смогут воспользоваться отсрочкой погашения задолженности по ипотечному жилищному кредиту и процентам за пользование им на период службы.

Банкам предоставлено первоочередное право на удовлетворение неисполненных обязательств по жилищному кредиту за счет предмета ипотеки. Требования других кредиторов, обеспеченные залогом этого жилья, будут удовлетворяться после полного погашения долгов банка. Эти меры нацелены на то, чтобы стимулировать банки к использованию ипотеки как основного способа обеспечения исполнения обязательств по жилищным кредитам.

Кроме того, с принятием указа упрощена регистрация залога: банк самостоятельно направляет необходимую информацию в территориальные организации по государственной регистрации недвижимого имущества.-0-