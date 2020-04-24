Полковник Игорь Павлющенко назначен начальником Института национальной безопасности Беларуси

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полковник Игорь Павлющенко назначен начальником государственного учреждения образования "Институт национальной безопасности Республики Беларусь". Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Генерал-майор Вячеслав Езерский освобожден от соответствующей должности и уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.-0-