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24 декабря 2019, 15:10

"Помогает держать стабильность и разобраться с бандитизмом" - Лукашенко о смертной казни

Александр Лукашенко и Алексей Венедиктов
Александр Лукашенко и Алексей Венедиктов

24 декабря, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Сохранение смертной казни помогает сохранять в государстве стабильность и не допускать распространения бандитизма. Такое мнение высказал Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью главному редактору радиостанции "Эхо Москвы", передает корреспондент БЕЛТА.

Главе государства в очередной раз задали вопрос о перспективах отмены смертной казни в Беларуси. "Моратория не будет, потому что не имею права - референдум принял это решение (о необходимости сохранения смертной казни. - Прим. БЕЛТА), поэтому только референдум может отменить", - сказал Президент.

Он также рассказал о жестких мерах, которые пришлось ему принимать в начале президентства, чтобы навести порядок в стране и прекратить деятельность организованных преступных групп. "Я считаю, что смертная казнь как предупреждение некоторым подонкам помогает держать стабильность и разобраться с бандитизмом", - подчеркнул Александр Лукашенко.

В настоящее время наиболее резонансные уголовные дела находятся на контроле главы государства. В редких случаях, когда преступления носят особо жестокий характер, совершаются с крайним цинизмом, суд выносит смертные приговоры, а Президент согласно Конституции ставит свою подпись. Свои эмоциональные переживания в момент, когда это приходится делать, Александр Лукашенко охарактеризовал коротко: "Это катастрофа".

Президент прокомментировал ставшее расхожим выражение о нем как о последнем диктаторе Европы. Общаясь с Алексеем Венедиктовым, он шутливо заметил: "Радуйся, ты с последним диктатором имеешь сегодня общение. Завтра уже не будет. Я - последний".-0-

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