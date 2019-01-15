Помощником Президента Беларуси в Гродненской области назначен Иван Лавринович

15 января, Минск /Владимир Матвеев – БЕЛТА/. Помощником Президента Республики Беларусь - инспектором по Гродненской области назначен Иван Лавринович. Соответствующее кадровое решение принял глава государства Александр Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Иван Антонович Лавринович родился в 1968 году в деревне Панфиловщина Глубокского района. В 1996 году окончил Великолукскую государственную сельскохозяйственную академию, в 2004-м - Академию управления при Президенте Беларуси.

В 1990-1991 годах работал агрономом-почвоведом Витебской областной проектно-изыскательской станции химизации сельского хозяйства.

С 1991 по 1999 год - начальник участка, главный агроном, заместитель председателя по информированию и воспитательной работе в колхозе им. Ленина Шарковщинского района. В 1999-2003 годах руководил колхозом им. Фрунзе Шарковщинского района, в 2003-2005 годах был председателем СПК "Ковшелево" Шарковщинского района.

В 2005-2009 годах - заместитель председателя, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Шарковщинского райисполкома. В конце 2009 года занимал должность заместителя председателя по отраслевому строительству комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома. Затем был назначен председателем Лиозненского райисполкома и занимал эту должность по настоящее время.-0-