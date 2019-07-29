Помощником Президента - инспектором по Витебской области назначен Анатолий Линевич

29 июля, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко назначил Анатолия Линевича помощником Президента - инспектором по Витебской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Родился Анатолий Линевич в 1968 году в деревне Сухополь Пружанского района Брестской области. Окончил Белорусский институт механизации сельского хозяйства (1992 год), Брестский государственный технический университет (2004), Академию управления при Президенте Республики Беларусь (2008).

Начинал трудовой путь в 1992 году начальником мехотряда совхоза "Ружанский" Пружанского района. В 2000 году стал председателем колхоза имени Ленинского комсомола, в 2002 - директором ОАО "Журавлиное" в том же районе, а в 2007 возглавил ОАО "Агрокомбинат "Мачулищи" Минского района. В 2011-2012 годах работал первым заместителем генерального директора ОАО "Управляющая компания холдинга "Агрокомбинат "Мачулищи".

С 2012 по 2016 год занимал различные должности в Пружанском и Дзержинском районных исполнительных комитетах.

До назначения помощником Президента - инспектором по Витебской области Анатолий Линевич работал председателем Копыльского райисполкома.-0-