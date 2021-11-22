"Порядок наведен". Лукашенко высказался о быте беженцев на границе

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая с докладом председателя Гродненского облисполкома Владимира Караника и помощника Президента - инспектора по Гродненской области Юрия Караева, обратил особое внимание на необходимость обеспечения быта беженцев на границе и упорядочивания оказания гуманитарной помощи, передает корреспондент БЕЛТА.
"Вы оказались втянуты в эту проблему. Хочу сказать, что вы хорошо обеспечиваете, скажем так, быт этих бедных беженцев, которые сконцентрированы в логистическом центре, - отметил Александр Лукашенко. - Гуманитарная помощь - я так понял, порядок наведен. Вы ее собираете, раздаете там, все под контролем".
Глава государства также выразил признательность владельцам логистического центра, которые отдали его под нужды беженцев. Президент обратил внимание: если частник подставил плечо в этом вопросе, значит, и его надо поддержать каким-то образом, ведь его бизнес теряет доходы из-за простаивания логистического центра.
Александр Лукашенко отметил, что в зоне расположения беженцев появились передвижные магазины, и в этой связи предупредил, чтобы "некоторые частники там не шалили с ценами". В то же время глава государства убежден, что подобных проблем не будет.
"Одеть, обуть, накормить, обогреть и медицинское сопровождение. Южные люди провели у нас в лесу 10-13 дней. Конечно, тяжело. Надо смотреть, чтобы дети не заболели, женщины, беременные и так далее", - добавил Президент.-0-