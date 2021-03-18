Порядок проведения криминологической экспертизы проектов нормативных правовых актов усовершенствуют

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко 18 марта подписал указ №112 "Об изменении указов Президента Республики Беларусь". Документ направлен на дальнейшее совершенствование порядка проведения криминологической экспертизы проектов нормативных правовых актов (нормативных правовых актов), сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Указ соответствует общей стратегии оптимизации нормотворческой деятельности, определенной указом от 17 ноября 2020 года № 415 "О повышении оперативности и качества нормотворческой деятельности" и направлен на повышение качества юридической отработки документов, оперативности принятия правовых актов, процедурной самостоятельности госорганов в нормотворческом процессе.

В этих целях совершенствуется методология, лежащая в основе криминологической экспертизы, оптимизируется порядок устранения замечаний, данных по итогам такой экспертизы.

Кроме того, сокращается с 10 до 7 рабочих дней общий срок проведения криминологической экспертизы. Экспертиза срочного проекта должна проводиться не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.-0-