Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

По словам Александра Лукашенко, самым сложным вызовом для международных связей стала эпидемия. "Она же серьезно проверила на прочность и наше общество. Основной вывод: мы выдержали этот экзамен и справились с этой бедой! Кто не слеп, это видит!" - подчеркнул глава государства.