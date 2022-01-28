Послание Президента Беларуси народу и парламенту - прямая трансляция

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Новости
11:29
Первый вопрос от Лукашенко к народу: готовы ли платить за собственные оборону и государство?
Президент
11:24
Лукашенко: Беларусь будет укреплять мощь своей армии
Президент
11:21
Лукашенко: мир - это абсолютная ценность для белорусов, и нам надо сохранить его
Президент
11:21
Лукашенко: Запад в целях ослабления России продолжит расшатывать постсоветское пространство
Президент
11:20
Лукашенко: братство белорусов, россиян и украинцев выше надуманных обид и местечковых амбиций
Президент
11:19
Лукашенко о милитаризации Польши: такая эскалация вдоль наших границ недопустима
Президент
11:17
Лукашенко: с Литвой надо разговаривать жестко и прагматично
Президент
11:16
Лукашенко: без поддержки США Польша и Литва навсегда останутся унылой окраиной Европы
Президент
11:15
Лукашенко: Беларусь находится в эпицентре мирового противостояния
Президент
11:15
Депутат: сегодня Президент будет говорить о главном - как нам развивать свою страну
Общество
11:15
Лукашенко рассказал, в каких случаях возможна война
Президент
11:13
Конституция - это только начало. Депутат о том, что будет после референдума
Политика
11:13
Лукашенко назвал Послание как три вопроса к белорусскому народу
Президент
11:09
Лукашенко: устоявшаяся система мироустройства фактически уже ушла в прошлое
Президент
11:08
Лукашенко: нужно не только сохранить страну в жерновах нового передела мира, но и построить наше будущее
Президент
11:05
Лукашенко: Год народного единства показал всему миру сплоченность и стойкость белорусов
Президент
11:05
Лукашенко заявил об изменении формата будущих посланий Президента
Президент
11:04
В Гомеле рецидивиста приговорили к 12 годам лишения свободы за разбой
Происшествия
10:53
ГПК: маршрут через "Кукурыки" остается самым загруженным на пути в страны ЕС
Общество
10:50
Молодых мам в проекте Конституции интересует все, что касается детей
Общество
10:47
В Минске задержаны наркооптовики: изъято 500 г психотропа
Происшествия
10:42
Шоков: главное пожелание при обсуждении проекта Конституции - чтобы мы жили под мирным небом
Общество
10:31
Испанец Рафаэль Надаль вышел в финал открытого чемпионата Австралии по теннису
Спорт
10:29
Почетный гражданин Могилева: ветераны внесли предложение в Конституцию, касающееся отношения к пожилым
Общество
10:27
Строительство блока трансплантации костного мозга и стволовых клеток в Минске идет по графику
Регионы
10:21
На БУТБ стартуют регулярные торги смазочными материалами
Экономика
10:09
Любецкая: Послание Президента - акт программного характера
Общество
10:04
Vortexa: Европа потеряет гораздо больше России в случае нефтяных санкций
В мире
09:51
ФОТОФАКТ: Гости собираются во Дворце Республики
Общество
09:46
В бюджет Минска в 2021 году поступило Br16,4 млрд
Регионы
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Президент
28 января 2022, 11:00
Послание Президента Беларуси народу и парламенту - прямая трансляция
Прямая трансляция Послания Президента Беларуси народу и парламенту.
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Беларусь
Новости рубрики Президент
Первый вопрос от Лукашенко к народу: готовы ли платить за собственные оборону и государство?
Лукашенко: Беларусь будет укреплять мощь своей армии
Лукашенко: мир - это абсолютная ценность для белорусов, и нам надо сохранить его
Лукашенко: Запад в целях ослабления России продолжит расшатывать постсоветское пространство
Лукашенко: братство белорусов, россиян и украинцев выше надуманных обид и местечковых амбиций
Лукашенко о милитаризации Польши: такая эскалация вдоль наших границ недопустима
Главное
Лукашенко обращается с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию
Лукашенко: Год народного единства показал всему миру сплоченность и стойкость белорусов
Лукашенко: Беларусь будет укреплять мощь своей армии
Социальные пенсии, доплаты и надбавки пенсионерам увеличатся с 1 февраля
Топ-новости
Лукашенко: мир - это абсолютная ценность для белорусов, и нам надо сохранить его
Лукашенко назвал Послание как три вопроса к белорусскому народу
Лукашенко заявил об изменении формата будущих посланий Президента
Послание Президента Беларуси народу и парламенту - прямая трансляция
Конституция - это только начало. Депутат о том, что будет после референдума
Очередной эшелон с техникой отправлен из Амурской области в Беларусь на военные учения
Белорусские онкологи разрабатывают прорывную CAR-T-терапию для лечения лимфом
Беларусь представит продукцию ведущих брендов пищевой промышленности на выставке Gulfood в Дубае
В Беларуси определен порядок финансирования мероприятий лесного и охотничьего хозяйства
Молодых мам в проекте Конституции интересует все, что касается детей
Престижную недвижимость покупают сейчас! В чем причина ажиотажа?
Гаспарян: процесс конституционной реформы свидетельствует о доверии белорусов власти
Взаимодействие Беларуси и Китая в ООН и международных организациях обсудили в Минске
Вольфович: Беларусь предпринимает все меры для обеспечения безопасности и стабильности в регионе
Минздрав подготовил памятку при бессимптомном или легком течении COVID-19
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