13 ноября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Послом Беларуси в России назначен Владимир Семашко. Соответствующее кадровое решение глава государства Александр Лукашенко принял 13 ноября, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Владимир Семашко также по совместительству будет полномочным представителем Беларуси при Экономическом совете СНГ и при ОДКБ, специальным представителем Беларуси по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства, ЕАЭС, СНГ, ОДКБ.
С 2014 по август 2018 года Владимир Семашко работал в должности заместителя премьер-министра Беларуси, а до этого в течение нескольких лет занимал пост первого вице-премьера. В правительстве он курировал сферы промышленности и топливно-энергетического комплекса.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4102 BYN
|2.408 BYN
|2.413 BYN
|USD
|2.1449 BYN
|2.144 BYN
|2.147 BYN
|RUB
|3.169 BYN
|3.164 BYN
|3.178 BYN