Послы, местная вертикаль и директора предприятий - Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы

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Новости темы "Кадровые решения Президента"
12 сентября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 сентября рассмотрел кадровые вопросы, передает корреспондент БЕЛТА.
Глава государства назначил:
|Терентьева Сергея Леонидовича
|- Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Арабской Республике Египет и по совместительству в Республике Судан, Султанате Оман, Постоянным представителем Республики Беларусь при Лиге арабских государств;
|Воробьева Евгения Семеновича
|- Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Государстве Израиль;
|Овсянко Николая Леонидовича
|- Чрезвычайным и Полномочным Послом в Республике Эквадор и по совместительству в Республике Колумбия, Республике Никарагуа и Республике Панама;
|Рыбака Виктора Васильевича
|- Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Турецкой Республике и по совместительству в Республике Ирак;
|Бескостого Вячеслава Васильевича
|- Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Туркменистане.
Президент также дал согласие на назначение:
|Гапоника Анатолия Генриковича
|- председателем Буда-Кошелевского райисполкома;
|Косинского Сергея Михайловича
|- председателем Лельчицкого райисполкома;
|Ложечника Сергея Васильевича
|- председателем Лидского райисполкома;
|Садовского Алексея Валентиновича
|- председателем Щучинского райисполкома;
|Жайловича Андрея Леонидовича
|- председателем Солигорского райисполкома;
|Максимчикова Петра Александровича
|- генеральным директором открытого акционерного общества "Гомельстекло";
|Авакова Сергея Мирзоевича
|- генеральным директором открытого акционерного общества "Планар".
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