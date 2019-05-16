Посол Фисенко будет по совместительству представлять интересы Беларуси в Монако и Португалии

16 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Игоря Фисенко Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Княжестве Монако и Португальской Республике по совместительству, сообщает БЕЛТА.
Игорь Фисенко также является послом Беларуси во Франции и по совместительству постоянным представителем Беларуси при ЮНЕСКО.-0-
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