Посол Китая передал Александру Лукашенко наилучшие пожелания от Си Цзиньпина

Президент Беларуси Александр Лукашенко и Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси Се Сяоюн

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси Се Сяоюн передал главе белорусского государства Александру Лукашенко наилучшие пожелания от Председателя КНР Си Цзиньпина, передает корреспондент БЕЛТА.

Китайский дипломат выразил эти пожелания во время состоявшегося неформального общения после церемонии вручения верительных грамот главе белорусского государства.

Президент Беларуси отметил, что есть вопросы белорусско-китайской повестки дня к обсуждению на высшем уровне. "Настало время нам повстречаться с глазу на глаз, поговорить по существенным, очень важным вопросам, которые касаются не только Беларуси, но больше всего Китая", - подчеркнул Александр Лукашенко. Глава государства отметил, что надо подумать, "как мы это сделаем в ближайшее время".

Се Сяоюн, отвечая затем на вопросы журналистов, высоко оценил белорусско-китайское сотрудничество по всем направлениям, в том числе сказал о важности взаимной поддержки Беларуси и Китая в непростых условиях противодействия COVID-19. "В настоящее время китайско-белорусские отношения доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества сохраняют очень хорошее развитие", - заявил посол КНР в Беларуси.-0-