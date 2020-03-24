Посол Китая передал Лукашенко добрые пожелания от Си Цзиньпина

24 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Китай высоко ценит сотрудничество и дружбу с Беларусью. Это отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Минске Цуй Цимин сегодня на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.
"Прежде всего позвольте мне передать теплый привет и наилучшие пожелания от Председателя КНР Си Цзиньпина - вашего доброго и хорошего друга", - подчеркнул дипломат в начале переговоров.
"Вы всегда уделяете большое внимание развитию отношений с Китаем, заботитесь и продвигаете китайско-белорусское сотрудничество в различных областях. Китайская сторона высоко это ценит", - отметил посол.
Глава дипломатической миссии поблагодарил Президента за возможность встречи и сказал: "Спасибо большое, для меня это огромная честь".-0-