Поздравление Президента Беларуси с 75-летием Великой Победы

Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас с 75-летием Великой Победы.

Беларусь отмечает эту знаменательную дату в непростое время. Однако наши сегодняшние сложности меркнут перед лишениями, тяготами и потерями, которые выпали на долю героического поколения, спасшего мир от коричневой чумы.

Мы бесконечно благодарны ветеранам, которые в этот священный для всего народа день вместе с нами. Отдаем дань уважения патриотизму, стойкости и трудолюбию тружеников тыла.

Склоняем головы в память о тех, кто не увидел победные майские салюты 1945 года. Перед горем матерей, не дождавшихся своих сыновей и дочерей. Скорбим и помним обо всех жертвах той страшной войны.

Однако жизнь всегда торжествует над смертью. Поэтому белорусы должны сохранить в веках это бесценное наследие - нашу Великую Победу. Свято чтить и защищать ее от клеветы и фальсификаций.

От всей души желаю вам, дорогие соотечественники, мирного неба, здоровья, счастья, благополучия и новых свершений во благо родной Беларуси.

Александр Лукашенко. -0-