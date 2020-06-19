Президент Беларуси

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Новости
09:24
Цена на нефть Brent превысила $42 за баррель
В мире
09:15
ФОТОФАКТ: Непогода в Минске
Регионы
09:06
Япония снимет ряд ограничений на въезд в страну
В мире
09:00
БКМО проведет социсследование об особенностях электоральных ожиданий белорусов
Общество
09:00
Квартиры в центре на лучших условиях! В продаже – жилье в полностью готовых и достраивающихся домах!
Общество
08:49
Футбольный чемпионат России возобновится матчем в Самаре
Спорт
08:47
Центры соцобслуживания Брестской области внедряют дистанционные формы работы с подопечными
Регионы
08:30
"У всех глаза сразу стали по два рубля!" Кому на этот раз повезло выиграть суперпризы от "Евроопт"?
Общество
08:30
"Евроопт" передал Могилевской больнице №1 медицинскую технику на 100 000 рублей
Общество
08:23
Новая музейная экспозиция в Брестской крепости почти готова к открытию
Регионы
08:16
В Бразилии число случаев заражения коронавирусом приближается к 1 млн
В мире
08:08
ГАИ Витебской области проведет профилактику ДТП с участием детей-велосипедистов
Регионы
07:48
В Новой Зеландии неизвестный открыл огонь по полицейским
В мире
07:38
В Китае выяснили, что коронавирус с рынка Пекина оказался старше европейских штаммов
В мире
07:34
Все 50 штатов США возобновляют работу предприятий
В мире
07:25
Мозырь и Слуцк примут матчи 14-го тура футбольного чемпионата Беларуси
Спорт
07:17
Пресс-конференция о строительстве арендного жилья пройдет сегодня в БЕЛТА
Общество
07:10
В Беларуси завершается сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов в Президенты
Общество
07:05
Католики отмечают праздник Пресвятого Сердца Иисуса
Общество
07:01
Представители Администрации Президента проведут выездные приемы граждан 19-22 июня
Общество
07:00
Картина дня: совещание по КоАП и ПиКоАП, награды медикам и как Белыничи наводят красоту
Общество
00:59
Как минимум 76 индийских военных пострадали во время пограничных боевых столкновений с военными КНР
В мире
00:36
Умер сын Никиты Хрущева
В мире
00:25
Более 181 тыс. случаев заражения коронавирусом зафиксировано в мире за сутки
В мире
18.06.20
18.06.20
23:59
NASA увековечит на Марсе подвиг медиков в борьбе с коронавирусом
В мире
18.06.20
23:27
Бывший канцлер Австрии Бригитте Бирляйн лишена права на управление автомобилем за езду в пьяном виде
В мире
18.06.20
22:58
Более 1,38 млн человек пострадали от ливней в китайской провинции Хунань
В мире
18.06.20
22:29
Альтернативная энергетика по объемам производства обогнала атомную
В мире
18.06.20
21:58
ФОТОФАКТ: Островец - город энергетиков
Регионы
18.06.20
21:53
Минский планетарий приурочит необычную выставку к самому длинному дню в году
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