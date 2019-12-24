Поздравление Президента с Рождеством Христовым

Христианам Беларуси, празднующим

Рождество Христово 25 декабря

Дорогие соотечественники!

От всей души поздравляю вас с Рождеством Христовым.

Более 20 веков Вифлеемская звезда освещает нам путь добра и надежды. Христианство изменило историю и культуру всего человечества, оказало огромное влияние на формирование духовных ориентиров - социальной справедливости, взаимной поддержки и милосердия.

Опираясь на традиционные нравственные ценности, вместе с верой мы передаем потомкам самое главное: любовь к родной земле, мудрость и опыт предыдущих поколений, что помогает строить будущее на принципах мира, уважения и добрососедства, столь востребованных на современном этапе развития общества.

В этот радостный день желаю здоровья, счастья и успехов во всех добрых начинаниях.

Пусть этот светлый праздник наполнит ваши дома теплом взаимопонимания и благополучием.

Александр Лукашенко.-0-