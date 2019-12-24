Поздравление Президента с Рождеством Христовым

Христианам Беларуси, празднующим
Рождество Христово 25 декабря
Дорогие соотечественники!
От всей души поздравляю вас с Рождеством Христовым.
Более 20 веков Вифлеемская звезда освещает нам путь добра и надежды. Христианство изменило историю и культуру всего человечества, оказало огромное влияние на формирование духовных ориентиров - социальной справедливости, взаимной поддержки и милосердия.
Опираясь на традиционные нравственные ценности, вместе с верой мы передаем потомкам самое главное: любовь к родной земле, мудрость и опыт предыдущих поколений, что помогает строить будущее на принципах мира, уважения и добрососедства, столь востребованных на современном этапе развития общества.
В этот радостный день желаю здоровья, счастья и успехов во всех добрых начинаниях.
Пусть этот светлый праздник наполнит ваши дома теплом взаимопонимания и благополучием.
Александр Лукашенко.-0-