Поздравления с Днем Независимости поступают в адрес Президента Беларуси и белорусского народа

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поздравления с Днем Независимости Беларуси поступают в адрес главы государства Александра Лукашенко и белорусского народа от руководителей зарубежных стран, иностранных политических и общественных деятелей, руководства интеграционных объединений. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Поздравительные послания уже получены от Папы Римского Франциска, Королевы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, королей Бельгии и Таиланда.

С национальным праздником белорусский народ и главу государства поздравили Председатель Китайской Народной Республики, президенты России, Казахстана, Азербайджана, Сербии, Украины, Таджикистана, Узбекистана, Турции, Венесуэлы, Франции, Германии, Республики Корея, Австрии, Латвии, Болгарии, Венгрии, ОАЭ, Туркменистана, Вьетнама, ЮАР, Сингапура, Государства Палестина, Председатель Государственного совета и Совета Министров Республики Куба, премьер-министры России и Армении.

Поздравления также направили председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, исполняющий обязанности генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков.

"Примите сердечные поздравления по случаю Дня Независимости, который в этом году совпадает с юбилейной датой - 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Наши народы свято чтят память о мужестве и героизме тех, кто в суровые военные годы встал на защиту Отечества. Важно, что узы братской дружбы и взаимопомощи, завещанные отцами и дедами, и сегодня являются залогом прочности российско-белорусских отношений, - говорится в поздравлении от Президента России Владимира Путина. - Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь успешно развивать конструктивное двустороннее сотрудничество во всех областях, а также взаимовыгодные интеграционные процессы в рамках Союзного государства и на евразийском пространстве".

Владимир Путин

От имени правительства Российской Федерации и себя лично поздравление главе белорусского государства адресовал и премьер-министр России Дмитрий Медведев. "Российский и белорусский народы с давних пор связывают тесные узы дружбы и взаимопомощи, которые сегодня составляют прочный фундамент стратегического партнерства и союзничества наших стран", - подчеркнул он.

Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев отметил успешное развитие двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах, рост связей между деловыми сообществами и регионами. "Ведется важная работа по дальнейшему интеграционному сближению в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза. Убежден, что совместными усилиями мы продолжим эффективное развитие всего комплекса российско-белорусских связей", - говорится в поздравлении.

По случаю Дня Независимости Беларуси от имени китайского правительства и народа этой страны, а также от себя лично поздравления выразил Председатель КНР Си Цзиньпин. "В последние годы благодаря вашему твердому руководству в Беларуси сохраняется политическая стабильность, устойчивое развитие экономики, укрепляется благополучие народа. Общая мощь государства и его влияние на международной арене непрерывно растет. Китай как хороший друг и хороший партнер Беларуси искренне рад этому. Уверен, Беларусь достигнет еще больших успехов в различных сферах государственного строительства", - говорится в поздравлении.

Си Цзиньпин. Фото Синьхуа - БЕЛТА

Си Цзиньпин отметил, что уделяет большое внимание развитию китайско-белорусских отношений и ценит углубленную дружбу с Александром Лукашенко. "В первой половине нынешнего года мы дважды провели встречу - в Пекине и Бишкеке - и достигли договоренностей в отношении дальнейшего сотрудничества. Я готов вместе с вами прилагать усилия для углубления развития китайско-белорусских отношений, доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества на благо обеих стран и их народов", - подчеркнул китайский лидер.

Поздравительные послания в адрес главы государства также поступили от первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и Президента этой страны Касым-Жомарта Токаева.

"Сегодня под вашим умелым и мудрым руководством Беларусь уверенно претворяет в жизнь широкомасштабные преобразования с учетом долгосрочных приоритетов развития страны, которые всецело способствуют обеспечению устойчивого роста, повышению ее международного авторитета и укреплению единства белорусского народа. Уверен, наши совместные усилия будут и впредь направлены на дальнейшее укрепление уз дружбы между народами двух стран и взаимовыгодного сотрудничества в духе стратегического партнерства и взаимной поддержки", - отметил Касым-Жомарт Токаев. Он возобновил свое приглашение Президенту Беларуси посетить Нур-Султан с официальным визитом для продолжения диалога по всему спектру двусторонней и многосторонней повестки дня.

Касым-Жомарт Токаев

В свою очередь Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что Беларусь поступательно движется по пути социально-экономического развития, играет все более активную роль в решении международных вопросов и углублении евразийской интеграции. "Высоко ценим отношения стратегического партнерства между Казахстаном и Беларусью, основанные на традициях дружбы, взаимного уважения и доверия. Уверен, что тесное двустороннее сотрудничество будет и впредь углубляться и крепнуть на благо народов наших стран", - подчеркнул первый Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев

Папа Римский Франциск в своем поздравлении передал Президенту страны и его согражданам самые теплые слова и пожелания процветания. "Молю Господа о ниспослании белорусскому народу братского согласия и солидарности, в которых каждый будет иметь возможность достичь полного расцвета всех граней своей личности, в том числе духовной. Да благословит и сохранит Бог вас, ваших сподвижников и всех белорусов", - говорится в поздравлении.

AFP Папа Римский Франциск. Фото

Королева Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II также направила послание по случаю национального праздника в адрес Александра Лукашенко и белорусского народа, пожелав всем благополучия и процветания.

Reuters Елизавета II. Фото

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул, что 75-летнюю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков Беларусь встречает как процветающая страна, уверенно идущая по пути укрепления независимости и суверенитета, совершенствования и модернизации государственного управления и политической системы, динамичного и последовательного социально-экономического развития. "Пользуясь этой приятной возможностью, хочу поздравить вас с успешным проведением II Европейских игр, которые прошли на высочайшем организационном уровне и стали настоящим праздником для всех любителей спорта, подарив им яркие выступления и незабываемые моменты. Этот масштабный спортивный праздник еще раз наглядно продемонстрировал приверженность Беларуси незыблемым принципам олимпийского движения, способствующим укреплению мира, доверия и взаимопонимания между народами и странами", - подчеркивается в поздравительном послании от азербайджанского лидера.

Ильхам Алиев

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон пожелал Александру Лукашенко доброго здоровья и новых успехов в ответственной государственной деятельности, а дружественному народу Беларуси - мира, благополучия и новых достижений на пути неуклонного развития и прогресса. Он также поблагодарил за теплое гостеприимство и радушие, оказанное в ходе недавнего официального визита. "Результаты наших с вами, уважаемый Александр Григорьевич, плодотворных переговоров создали добротный задел для долгосрочного развития всего комплекса таджикско-белорусского сотрудничества. Подписанный по итогам визита договор о стратегическом партнерстве, безусловно, значительно укрепляет политическую основу дальнейшего расширения и углубления наших многоплановых отношений и позволяет нам смотреть в их обозримое будущее с большим оптимизмом и добрыми надеждами", - подчеркнул Президент Таджикистана.

Эмомали Рахмон

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев отметил впечатляющие успехи Беларуси в сфере государственного и общественного строительства, укрепление международного авторитета страны. "Еще одним ярким свидетельством этого стал успешно проведенный в Минске крупнейший мультиспортивный форум континента - Европейские игры, - сказал узбекский лидер. - С глубоким удовлетворением хотел бы подчеркнуть динамичное развитие традиционно тесных узбекско-белорусских отношений дружбы и партнерства. Благодаря взаимной политической воле и практическим шагам двустороннее сотрудничество вышло на более высокий уровень и приобрело конкретное содержание. Сегодня мы наблюдаем интенсивные контакты на всех уровнях, активно взаимодействуют бизнес и регионы. В разы увеличились объемы товарооборота, успешно реализуются проекты кооперации в разных отраслях экономики. Расширяется культурно-гуманитарный обмен".

Шавкат Мирзиеев

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в поздравлении Александру Лукашенко отметил, что, пройдя сквозь горнило Великой Отечественной войны, опираясь на крепкие вековые узы дружбы и взаимного доверия, народы обеих стран создали серьезный фундамент для их приумножения и последующего продвижения в русле межгосударственного взаимодействия Армении и Беларуси. "Уверен, что последовательное наращивание армяно-белорусских отношений как на двусторонней основе, так и в рамках многосторонних объединений позволит реализовать значительный потенциал сотрудничества наших государств, совместно воплотить в жизнь новые взаимовыгодные проекты в интересах народов наших стран", - говорится в поздравлении.

Никол Пашинян

Президент Франции Эммануэль Макрон в поздравительном послании Президенту Беларуси отметил, что 2019 год ознаменовался продолжением интенсификации двусторонних отношений между двумя странами в политической, экономической и парламентской сферах. "Будьте уверены, что Франция выступает за углубление диалога с соседними государствами Европейского союза в целях содействия лучшему пониманию наших взаимных политических направлений", - подчеркнул он.

Reuters Эммануэль Макрон. Фото

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер обратил внимание, что за последние годы в отношениях между двумя странами имеет место значительная интенсификация. "Я рад тому, что через совместную церемонию в Малом Тростенце в июне 2018 года нам удалось дать исторический сигнал для совместной памяти. Подготовка к созданию двусторонней исторической комиссии находится на правильном пути, - говорится в поздравлении. - Деятельность Республики Беларусь в деле совместных усилий европейских стран ради сохранения мира и безопасности, не в последнюю очередь в качестве площадки для Минских переговоров, также заслуживает нашего признания".

Франк-Вальтер Штайнмайер

Александра Лукашенко и дружественный белорусский народ поздравил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган: "Мы придаем значение укреплению и выведению на более высокие уровни во всех сферах наших отношений, которые основаны на взаимном уважении и общей выгоде. В связи с этим я верю, что ваш визит, состоявшийся в апреле текущего года, придаст новый импульс нашим двусторонним отношениям и еще более укрепит наше взаимное сотрудничество в предстоящем периоде".

Реджеп Тайип Эрдоган

Поздравительное послание Президенту Беларуси направил Президент Болгарии Румен Радев. "Убежден, что существующие традиционные исторические связи, культурная близость и взаимное уважение между нашими народами будут и впредь оставаться прочной основной для более активного диалога и сотрудничества между Республикой Болгария и Республикой Беларусь в сфере взаимных интересов", - констатировал он.

Президент Латвии Раймондс Вейонис в поступившем от него поздравительном послании выразил убеждение, что существующие дружеские отношения между двумя странами продолжат развиваться в предстоящие годы. Он также рассчитывает на дальнейшее углубление отношений Беларуси с Европейским союзом.

Президент Венгрии Янош Адер подчеркнул, что его страна по-прежнему открыта для развития взаимовыгодного сотрудничества с Беларусью. "Венгрия с интересом наблюдает за процессами, направленными на социальное развитие и модернизацию экономики Беларуси, что в свою очередь содействует успешному решению глобальных задач, которые важны для всех нас", - отметил он.

Сердечные поздравления и наилучшие пожелания главе государства и дружественному белорусскому народу адресовал Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Он подчеркнул, что две страны связывают многолетние дружеские отношения, в основу которых заложены принципы равноправия, уважения и доверия. "Уверен, что достигнутый высокий уровень дружбы и взаимопонимания между нашими странами будет и далее служить надежной основой для развития туркмено-белорусского межгосударственного диалога в духе конструктивного партнерства во благо народов двух стран", - говорится в поздравлении.

Гурбангулы Бердымухамедов

От Президента Объединенных Арабских Эмиратов Халифы бен Заида аль-Нахайяна переданы пожелания здоровья, счастья и постоянных успехов Президенту Беларуси, а также добра и счастья народу страны.

Поздравления поступили от Наследного принца Абу-Даби, заместителя верховного главнокомандующего Вооруженными Силами ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заида аль-Нахайяна, вице-президента, премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мухаммеда бен Рашида аль-Мактума.

В поздравительной телеграмме от Президента Вьетнама Нгуен Фу Чонга подчеркивается, что во Вьетнаме рады успехам, достигнутым белорусским народом в строительстве и развитии страны. "Мы уверены, что под руководством господина Президента, силой воли и неустанного творческого труда белорусского народа Беларусь со своим огромным потенциалом станет еще более процветающей, сохранит в дальнейшем достойную позицию в регионе и мире, - говорится в поздравлении. - Отношения традиционной дружбы и сотрудничества между Вьетнамом и Беларусью неуклонно укрепляются и развиваются. Активная реализация достигнутых нашими странами договоренностей, а также Соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом, членом которого является Беларусь, имеет очень важное значение, вносит свой вклад в качественное углубление вьетнамско-белорусских отношений, в социально-экономическое развитие и повышение позиции каждой страны в регионе и в мире".

Нгуен Фу Чонг

Дальнейшего развития Беларуси и благополучия всем ее гражданам пожелал в своем поздравлении Президент Сербии Александр Вучич. "Этот день также важен для всех белорусских друзей, которые уважают вечные ценности свободы и независимости. Меня, вашего искреннего друга, радует тот факт, что Беларусь как сильное и независимое государство добивается больших успехов благодаря вашему ясному видению и политической мысли", - отмечается в поздравлении белорусскому лидеру.

Александр Вучич

Президент Сербии еще раз поздравил главу белорусского государства с успешным проведением II Европейских игр и поблагодарил за гостеприимство во время его пребывания в Минске. "Придаю большое значение развитию сербско-белорусских отношений, основанных на традиционной дружбе и взаимопонимании, и убежден, что и в будущем совместно будем вносить большой вклад в их развитие. Новым этапом в нашем интенсивном двустороннем сотрудничестве станет ваш предстоящий визит, которому я искренне радуюсь", - уверен сербский лидер.

С праздником Александра Лукашенко и белорусский народ поздравил Президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что за годы независимости Беларусь заняла достойное место среди стран региона, демонстрируя приверженность миру, региональной стабильности, а также уверенное продвижение национальной экономики. "Народы Украины и Беларуси всегда связывали взаимовыгодные добрососедские и партнерские отношения, дальнейшему развитию и укреплению которых Украина всегда будет придавать приоритетное значение. Уверен, что этому буду способствовать наши совместные усилия и конструктивный политический диалог, в том числе во время II Форума регионов Украины и Беларуси осенью этого года", - говорится в поздравлении.

Владимир Зеленский. Фото Укринформ

Президент Украины (1994-2005 годы) Леонид Кучма в поздравлении с Днем Независимости поблагодарил Александра Лукашенко за помощь в деле возвращения мира на украинскую землю и выразил надежду на продолжение взаимовыгодных отношений между Беларусью и Украиной. "Независимость белорусского народа, выстраданная многими поколениями, является главной его ценностью и ни при каких обстоятельствах не может быть поставлена под сомнение. Уверен, что и в дальнейшем вы будете твердо и последовательно отстаивать национальные интересы миллионов белорусов, которым я хочу от всей души пожелать процветания и благополучия", - говорится в поздравлении.

Леонид Кучма

Сердечные поздравления в связи с государственным праздником Беларуси направил и Президент Австрии Александр Ван дер Беллен: "2019 год является знаменательным в наших двусторонних отношениях. Я буду рад приветствовать вас в ноябре в Вене. Также хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы пожелать вам личного благополучия и всего наилучшего, а также счастливого будущего для белорусского народа".

Александр Ван дер Беллен

Король Бельгии Филипп по случаю Дня Независимости выразил Президенту Беларуси поздравления, а также передал пожелания счастья и благополучия как главе белорусского государства лично, так и всему белорусскому народу.

Героические действия Беларуси в борьбе с фашистской агрессией отмечаются в поздравлении от имени Президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Он также подчеркнул принципиальную позицию Беларуси в вопросе соблюдения принципов международного права как единственного механизма, позволяющего обеспечить мирное и продуктивное сосуществование на планете. "Нас объединяет желание совместно работать во имя защиты равенства, справедливости и мира, а также создания миропорядка, свободного от проявлений гегемонизма", - констатировал Президент Венесуэлы. Он подтвердил желание и готовность и в дальнейшем расширять и укреплять существующие отношения стратегического партнерства между Беларусью и Венесуэлой.

Николас Мадуро

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин также передал главе государства и белорусскому народу искренние поздравления по случаю Дня Независимости: "Дружественные корейско-белорусские отношения стабильно развивались с годами благодаря тесному взаимодействию в различных областях. Я надеюсь на то, что наши страны и далее будут углублять и укреплять тесное сотрудничество, придавая ему взаимовыгодный и ориентированный на будущее характер. Убежден в том, что дружба между народами двух стран будет и впредь все более укрепляться".

Мун Чжэ Ин

Поздравление поступило и от имени Председателя Президиума Верховного народного собрания Корейской Народно-Демократической Республики Чхве Рен Хэ. Он выразил уверенность в том, что традиционные отношения дружбы и сотрудничества между двумя странами будут получать дальнейшее укрепление и развитие.

В заявлении Государственного секретаря США Майкла Помпео по случаю Дня Независимости Беларуси подчеркивается, что Соединенные Штаты являются непоколебимым приверженцем независимости, суверенитета и территориальной целостности Беларуси. "Уважение прав и свобод человека, а также непрерывное развитие демократических принципов имеют ключевое значение для построения процветающих, устойчивых и мирных государств. Мы надеемся на продолжение диалога по этим вопросам в интересах обеих наших стран. В этот день я желаю народу Беларуси всего наилучшего", - отметил он.

Председатель Государственного совета и Совета Министров Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес в своем поздравлении заверил Президента Беларуси в готовности его страны к дальнейшему укреплению отношений.

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн пожелал Александру Лукашенко доброго здоровья и счастья, а Беларуси и ее народу - дальнейшего прогресса и процветания. "Убежден, что Таиланд и Республика Беларусь будут и далее взаимодействовать более тесно для укрепления наших связей дружбы и сотрудничества на благо взаимных интересов", - отмечается в поступившем от него поздравлении.

Процветания и благополучия стране и народу Беларуси пожелал Президент Государства Палестина Махмуд Аббас.

Теплые поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня Независимости Александру Лукашенко и всему белорусскому народу также передал Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса. "Я убежден, что под вашим руководством добрые отношения, что сложились между нашими странами, продолжат развиваться и процветать", - отмечается в поздравлении.

Президент Сингапура Халима Якоб высказала пожелания сохранения мира, прогрессивного развития и счастья Беларуси и ее народу.

Халима Якоб

Поздравления в адрес Президента Беларуси и белорусского народа с Днем Независимости продолжают поступать.-0-