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Президент
22 июля 2021, 18:26

Правительству и местной власти передается часть касающихся приватизации полномочий Президента

Фото из архива
Фото из архива

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Часть президентских функций, касающихся приватизации государственной собственности, передается правительству и местным органам власти. Соответствующий декрет №4 глава государства Александр Лукашенко подписал 22 июля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Документом вносятся корректировки в декрет №3 от 20 марта 1998 года "О приватизации государственной собственности в Республике Беларусь". Таким образом, функции главы государства по согласованию эмиссии дополнительных выпусков акций, созданных в процессе приватизации открытых акционерных обществ, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию, акции которых находятся в собственности Республики Беларусь, переданы правительству. Если акции указанных ОАО находятся в собственности административно-территориальных единиц - облисполкомам и Минскому горисполкому.-0-

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