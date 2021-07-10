Праздник Купалье всегда был национальным достоянием Беларуси - Лукашенко

10 июля, Шкловский район /Корр. БЕЛТА/. Праздник Купалье всегда был национальным достоянием Беларуси. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня, посещая республиканский праздник "Купалье" ("Александрия собирает друзей"), передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня мы снова собрались здесь, в одном из самых живописных уголков Беларуси. Собрались вместе, чтобы сохранить настроение древнейшего народного праздника, который всегда был нашим национальным достоянием", - сказал Президент.

"В ночь на Ивана Купалу, где бы мы ни жили - в маленькой деревне или большом городе, мы стремимся туда, где горят купальские костры, реки и озера украшают венки из луговых трав и цветов, звучат любимые мелодии и песни. Мы стремимся туда - к своим истокам. Туда, где начиналось. Потому что в сердце каждого просыпается необъяснимое желание стать ближе к природе: вдохнуть запах леса, согреться у огня и увидеть самое главное - чистое ночное небо", - отметил Александр Лукашенко.

По его словам, важно то, что этот праздник в Александрии дарит не только радость встречи с родными, близкими и друзьями, но на мгновение возвращает в самую глубь веков, позволяет прикоснуться к древним знаниям, опыту всех поколений и человечества в целом, напоминает людям о том, что они дети родной земли, издревле принадлежащей могучим племенам восточных славян.

"Традиции, которые оставили нам эти славные, мудрые и сильные люди тысячу лет назад, фактически стали частью нашей культуры, легли в основу современного уклада жизни. В них есть все, что сегодня объединяет нас, белорусов, как народ. Это сакральные знания о природных стихиях, целебных травах и оберегах. Знания, которые учат любить природу, ценить ее дары и беречь красоту, - сказал белорусский лидер. - Это связь языческих обрядов и христианских символов, ставшая основой веротерпимости и толерантности. Это истоки нашей преданности традиционным ценностям, главные из которых - семья, забота о детях, уважение к старшим поколениям. Вот откуда наш характер, наши привычки и наши традиции - оттуда, из тысячелетия".-0-

Александр Лукашенко

Во время концерта

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