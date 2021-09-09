"Предельно честный и открытый разговор". Лукашенко поделился итогами встречи с Путиным

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал переговоры с Президентом России Владимиром Путиным в Москве честными, открытыми и конструктивными. Об этом глава белорусского государства заявил сегодня журналистам по итогам встречи с российским коллегой, передает корреспондент БЕЛТА.

"Прежде всего хочу поблагодарить моего коллегу, Президента России‚ за тот прием, который был оказан нашей делегации, а также предельно честный, открытый и конструктивный характер сегодняшней встречи", - отметил Александр Лукашенко.

Говоря об итогах переговоров, глава государства прежде всего высказался о результатах работы над союзными программами - по его словам, "самой объемной и, наверное, самой раскрученной теме сегодняшнего разговора". Президент напомнил, что предметная работа над так называемыми дорожными картами началась три года назад. К их разработке решили приступить после прозвучавшей в обществе критики Союзного государства: мол, оно потеряло темп развития. Тогда эти документы, по сути, представляли собой "некие интеграционные контуры по отдельным направлениям". Каждая же из сегодняшних программ - это уже конкретный план мероприятий, согласно которому страны и намерены двигаться.

"Правительства проделали колоссальную работу. Мы с Владимиром Владимировичем все принципиальные решения, которые касались нас, сегодня приняли", - сказал Александр Лукашенко.-0-

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