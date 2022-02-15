Предлагается серьезная корректировка норм по земельным отношениям. Лукашенко поставил принципиальные вопросы

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Беларуси предлагает серьезную корректировку законодательства в сфере земельных отношений. Соответствующие вопросы вынесены на совещание у Президента Беларуси Александра Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Правительство полагает, что назрела необходимость серьезной корректировки действующего законодательства, и внесло свои предложения в виде проекта указа", - отметил глава государства.

Вместе с тем Александр Лукашенко обозначил на совещании ряд принципиальных вопросов, прежде чем принять то или иное решение.

Первое, что интересует Президента, в чем конкретно заключается необходимость совершенствования сложившихся в Беларуси земельных отношений. "Что надо еще добавить, чтобы было лучше? И, как всегда, я задаю вопрос: ко времени эти нововведения, которые предлагаются, нужны ли они вообще и кому нужны? - поставил вопрос белорусский лидер. - Обратите внимание: крестьянам, людям, которые исторически жили на этих землях, или кому-то, кто прихватил здесь, прикупил по невысоким ценам (цена на землю сейчас растет) кусочки возле Минска, внутри кольцевой дороги и сегодня хочет, как вы пишете, свободно распоряжаться этой землей?"

По словам главы государства, в том числе речь идет о том, чтобы передать ряд существенных полномочий главы государства на уровень ниже. Так, для строительства частных домов предлагается разрешить выделять участки площадью до 1 гектара. "Хотелось бы, чтобы губернаторы включились и сказали: у нас достаточно земельных ресурсов, чтобы, не уничтожая леса, наделить желающих аж до одного гектара. По-моему, мы сегодня и по 6-10 соток не можем обеспечить желающих (там, где они хотят, по крайней мере). Поэтому хотелось бы услышать ответ на этот вопрос", - сказал Александр Лукашенко.

В числе возможных предлагаемых новаций и расширение возможностей по узакониванию самовольно занятых участков, изменению целевого назначения участка до завершения строительства. В этой части Президент также поставил ряд вопросов, ведь в настоящее время узаконить самовольно занятые участки практически невозможно. Либо может возникнуть ситуация, когда человек берет землю для строительства дома и занятия сельским хозяйством, а потом захотел использовать этот участок совсем под другие цели. "Ну тогда чем ты вчера думал, когда просил эту землю?" - задал риторический вопрос глава государства.

Кроме того, Совет Министров считает, что настало время разрешить свободное распоряжение участками, полученными в том числе на льготных условиях. "Как я в начале сказал: кому выгодны вот такие новации и изменения? Я пока ничего не опровергаю. Я задаю вопросы. Притом в такой более жесткой форме", - сказал Президент.

Как докладывают главе государства, однозначного мнения по проекту указа пока нет. Есть серьезные опасения, что его положения создадут лазейки для злоупотреблений, спекуляций и просто несправедливой торговли землей. "Не получится ли, что мы откроем возможности для тех, кто накопил капитал разными путями и способами и сейчас выкупит самые лучшие земли страны, а большинство граждан окажется не у дел? Те, кто действительно на земле всегда был. Действительно ли проект указа решает проблемы, волнующие большую часть белорусов?" - поинтересовался белорусский лидер.

По словам Александра Лукашенко, например, если позволяют размеры участка, то можно разрешить строить там второй жилой дом: "Таких случаев было немало. И в Брестской области, я помню, мы принимали решения. Когда живут родители, у него полгектара, сын хочет что-то там построить - невозможно. Пришлось принимать подобные решения. Вот тут вопрос есть. Этот вопрос надо решать. Если достаточно земельного участка, родители живут и сын или дочь хочет построить дом или пристройку какую-то сделать. Вполне. Это его участок".

Александр Лукашенко напомнил, что его требование было не в том, чтобы под Минском выросли новые города и образовалась мегаагломерация с населением под треть государства: "Я поручал продумать стимулирующие механизмы, чтобы рассредоточить людей по стране, - подчеркнул он. - Может, где-то под Смоленском (речь о территории Беларуси вблизи границы с Россией недалеко от города Смоленска. - Прим. БЕЛТА) и надо по дешевке продать участок и бесплатно передать. И таких земель у нас предостаточно".

"У нас достаточно таких вот деревенек дальних, хуторов и просто красивых мест за 150-200 километров от крупных городов, которые осваивались и осваиваются людьми. И они имели там свой уголок, приводили его в порядок, были хозяевами на собственной земле", - отметил глава государства.

Александр Лукашенко напомнил, что в стране уже есть успешный опыт развития поселков городского типа и территорий вокруг них, и там есть много участков, которые можно отдать людям. "Вот для нас что сегодня важно. Это все распределить", - подчеркнул белорусский лидер.

Более того, участки, которые можно было бы вовлечь в оборот, есть и в непосредственной близости к Минску, если по-хозяйски подойти к вопросу. Порой такие участки менее удобны для строительства и требуют дополнительных вложений. "А у нас что, мало богатых людей? Только предложи и покажи. Он придет, купит, и еще в два раза дороже заплатит, - заметил глава государства. - Поэтому надо распределить и занять участки земель, которые сегодня не вовлечены в оборот, где есть подъезд, дорога. Даже к самому маленькому хутору хоть какая-то полевая дорога есть. А что туда подведено электричество - 100%. Потому что там жили люди. Там запросто для того, чтобы послушать тишину и подышать свежим воздухом, любой богатый человек может купить этот хуторок".

Вторая задача, которая ставилась Президентом, - это упрощение тех процедур, где практика жизни показала, что от них можно отказаться, либо где административные барьеры и бюрократия стали чрезмерными. Например, как недавно было принято решение в части продажи пустующих домов на селе.

В целом Александр Лукашенко обратил внимание, что сфера земельных отношений и возможные изменения в этой области - это не простая тема. "Если мы не с той стороны за нее возьмемся, получим такую оплеуху от народа… И заслуженную, - заметил он. - Я просто заостряю вопросы, проблемы. Потому что серьезный вопрос, и мне принимать решение".

"Наш принцип - подходить ко всем изменениям взвешенно. Предоставление земельных участков должно не столько приносить государству экономическую выгоду, сколько отвечать ожиданиям населения и реально решать его проблемы. Земля - национальное достояние и важнейший ресурс. Нам надо не только использовать ее рационально, но и сохранить для будущих поколений. Поэтому земли сельхозназначения и лесного назначения находятся и будут находиться только в собственности государства", - подчеркнул Президент.-0-