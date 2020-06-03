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03 июня 2020, 11:19

Предложения по новому составу правительства обсуждены на совещании у Лукашенко

Во время совещания
Во время совещания

(Обновлено 11:55)

3 июня, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Предложения по новому составу правительства обсуждены на совещании у Президента Беларуси Александра Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Прежде чем принимать решение по основному вопросу сегодняшней повестки, я хотел бы с вами посоветоваться. Речь идет о формировании нового состава правительства. Я уже говорил об этом. И поручения такие давал, вы все занимались этими вопросами. Когда прозвучало мое заявление, что всегда накануне выборов действующий Президент определял правительство заранее, чтобы люди, голосуя за или против, понимали, кто будет заниматься решением насущных вопросов, связанных с их жизнью, социально-экономическим развитием нашего государства", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что участники совещания провели ряд консультаций, изучили действующий состав правительства, новые кандидатуры и внесли вчера предложения по этому вопросу. "Тем не менее с вами - людьми, которые так или иначе имеют отношение к формированию нового правительства и вносят Президенту предложения, я хотел бы, прежде чем принимать решение, посоветоваться еще раз. При этом хочу, чтобы не было кривотолков, напомнить, что формировать состав будущего правительства, как тогда думалось и мыслилось, мы начали давно. Наверное, где-то полгода тому назад", - добавил белорусский лидер.

Президент напомнил, что тогда уже в правительство пришли новые министры, а прежние были заменены или по их собственному желанию в связи с переводом на новую работу, или же, в редких случаях, за необеспечение соответствующего участка работы. "Просто по болезни, другим причинам люди уходили на менее объемную работу. И полгода мы формировали новый состав правительства. Поэтому ожидать, что тут революция произойдет при смене правительства, не следует", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Резкий слом, замена всех членов правительства было бы неправильным"

Глава государства отметил, что масштабные изменения в составе правительства нежелательны еще и ввиду текущего момента - кризисных явлений в мировой экономике в условиях пандемии. "Это было бы очень плохо. Потому что сейчас весь мир вступил в полосу небывалого экономического кризиса, который в любом государстве повлек серьезные изменения отношений в обществе. Последствия этого кризиса будут очень серьезные. Поэтому резкий слом, замена всех членов правительства было бы неправильным с точки зрения текущего момента. Да и необходимости такой нет. Выросло новое поколение руководителей, которые себя хорошо показали и работали неплохо в правительстве. Зачем их менять? Они могут работать", - сказал Президент.

"Те, кто сегодня с такими объемами в этот кризисный период не может справиться, их, конечно, надо заменить и направить на другую работу", - добавил Александр Лукашенко.

"Нельзя потерять динамику, пусть даже маленькую"

Президент привел еще один довод к тому, почему нельзя тянуть дальше с обсуждением и последующим принятием соответствующих решений. "Я уже сказал: мировой кризис отражается и на Беларуси. Хорошо, что мы так вывернулись, выкрутились в этой ситуации с пандемией, не остановили производство. Если бы остановились, мы бы никогда не запустили это производство. Это только в сказке могло случиться", - заметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко акцентировал внимание, что в этот кризисный период нельзя потерять динамику, пусть даже маленькую. "И надо активнее работать, особенно в сфере экономики, для того чтобы выйти с минимальными потерями из этого неожиданного для всех кризиса", - сказал глава государства.

Он попросил участников совещания высказать свою точку зрения как в целом по правительству, так и по конкретным кандидатурам.

Для обсуждения этих вопросов на мероприятие были приглашены председатель Совета Республики Наталья Кочанова, председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, глава Администрации Президента Игорь Сергеенко и госсекретарь Совета безопасности Андрей Равков.-0-

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