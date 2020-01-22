Предоставление льготы по налогу на прибыль для РНПЦ продлевается до конца 2022 года

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 января подписал указ №22, которым вносятся изменения в указ №467 от 20 декабря 2016 года "Об освобождении республиканских научно-практических центров от уплаты налога на прибыль". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

В соответствии с документом предоставление налоговой льготы по налогу на прибыль продлевается до 31 декабря 2022 года для республиканских научно-практических центров, подчиненных Министерству здравоохранения и финансируемых за счет средств республиканского бюджета, а также для Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии.

Указанные центры являются головными организациями в структуре оказания высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи населению Беларуси, вносят существенный вклад в снижение заболеваемости и смертности, развитие науки и информатизацию здравоохранения.

Сохранение налоговой льготы позволит и дальше укреплять материально-техническую базу республиканских научно-практических центров, своевременно обновлять медицинское оборудование, развивать наукоемкие медицинские технологии, даст возможность поддерживать качество медицинских услуг на высоком уровне.-0-